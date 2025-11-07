España suspende en sostenibilidad por la antigüedad de su parque móvil

Suscribete a
Un informe de BIP Iberia revela que la antigüedad del parque móvil español compromete la calidad del aire y la salud pública frenando la movilidad sostenible

Más de la mitad de los coches en España no cumplen con las normativas ambientales más exigentes frenando la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera

Una flota de vehículos más antigua concentra la mayor parte de las emisiones contaminantes
La transición de España hacia una movilidad verdaderamente sostenible se enfrenta al envejecimiento del parque automovilístico y la importante dependencia del vehículo privado. Esta es una de las principales conclusiones del informe 'El desafío de la movilidad sostenible en España: entre la ambición y la ... realidad', elaborado por la consultora BIP Iberia y presentado en la Smart City Expo 2025.

