Así han quedado los coches finalistas al Premio ABC Mejor Coche 2020

El conductor puede elegir entre cuatro modos de conducción en la versión de tracción delantera (Normal, Eco, Sport e Individual) o entre seis para la 4x4 (los anteriores más los modos Nieve y Off Road).

Desde que se inició la producción de la primera generación del Kia Ceed en la planta eslovaca de Kia, en diciembre de 2006, se han fabricado más de 1,28 millones de unidades. El modelo, toda una referencia de la firma coreana en el segmento C (berlinas), llega ahora a su tercera generación con un carácter más europeo, con un diseño atlético, nuevas e innovadoras tecnologías y una conducción mejorada.

Subaru Forester

Con cuatro generaciones a su espalda, el Forester ha destacado desde siempre como una buena opción familiar con cualidades de 4X4. La quinta generación suma desde ahora una virtud más, la de disponer de motores «eco», ya que tan solo está disponible con una variante mecánica híbrida de gasolina/eléctrico de 150 CV (+16,7 CV del motor eléctrico). Mantiene, eso sí, una de sus mayores virtudes, la tracción permanente a las cuatro ruedas y una generosa altura libre al suelo de 220 mm.

Combina el motor Boxer de inyección directa con un motor eléctrico. Emplea un sistema de propulsión hibrida que combina la potencia proveniente de su motor 2.0 atmosférico de 4 cilindros con la de un motor eléctrico, capaz de mover el vehículo por sí mismo, alimentado por una batería de iones de litio de 118 voltios. El motor eléctrico está integrado en su transmisión automática Lineartronic convenientemente rediseñada para emplear esta tecnología y se adapta a las condiciones de conducción activándose o desactivándose a través de un convertidor y de un inversor de corriente. Llega a España con tres niveles de acabados, denominadas Sport Plus, Executive y Executive Plus. Son de serie en los tres elementos como encendido automático de luces, asientos con calefacción y ajustes eléctricos, sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, freno de estacionamiento eléctrico y llantas de 17 pulgadas. También son de serie en todos los casos asistentes de seguridad y ayuda a la conducción como el programador de velocidad activo, la alerta por cambio involuntario de carril y la frenada automática de emergencia. El Forester más espacioso y con mayor capacidad de la historia cuenta también con un interior de alta calidad, con un amplio habitáculo para 5 pasajeros y un versátil compartimento de carga, donde la compacta batería no afecta al espacio máximo disponible, con un maletero en el que la capacidad máxima llega hasta los 509 litros.

Ficha Técnica

Motor: gasolina Hybrid de 150 CV (combustión) +16,7 (motor eléctrico) Dimensiones (largo / ancho / alto, en metros): 4,62 / 1,81 / 1,73 Maletero: desde 509 a 1.564 litros abatiendo asientos posteriores Consumo: desde 8,1 litros a los 100 km Precio: desde 32.450 euros