Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

Las ventas de coches de segunda mano se disparan superando los niveles prepandemia

El mercado de turismos y todoterrenos de ocasión crecieron un 7,2% en septiembre

Mantiene un ritmo que sitúa la previsión anual por encima de los 2,2 millones de unidades para 2025

Las ventas de turismos de ocasión rozan los 1,6 millones de unidades y se situarán un 5% por encima de los niveles prepandemia a cierre de 2025 F. P.

A. Noguerol

Madrid

El mercado de vehículos de segunda mano en España se consolida con unas ventas que no solo mantienen el ritmo, sino que superan las cifras históricas, duplicando las ventas respecto a los vehículos nuevos. Según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores) y Faconauto ( ... concesionarios), las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión subieron un 7,2% en septiembre, alcanzando las 182.488 unidades.

