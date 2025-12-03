Trump aprueba una norma para reducir los estándares de ahorro de combustible de los coches que se venden en Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció el miércoles la reducción de las normas de ahorro de combustible de Joe Biden, argumentando que esto reducirá los precios de los automóviles en Estados Unidos. Sin embargo, los críticos advirtieron que agravaría el cambio climático y haría que los ... conductores pagaran más por repostar.

Trump estuvo acompañado en el Despacho Oval por los directores ejecutivos de Ford y Stellantis, así como por un funcionario de General Motors, para anunciar la medida, lo que demuestra la aceptación de los «tres grandes» fabricantes de automóviles.

«Mi administración está tomando medidas históricas para reducir los costos para los consumidores estadounidenses, proteger los empleos del sector automotriz estadounidense y hacer que la compra de un automóvil sea mucho más asequible«, declaró el presidente.

«Hoy es una victoria para el sentido común y la asequibilidad», intervino Jim Farley, director ejecutivo de Ford

Los ambientalistas se apresuraron a contraatacar, afirmando que la medida destacaba incluso entre las muchas acciones antiecológicas de Trump debido a su enorme impacto en los Estados Unidos, que dependen del automóvil.

«Trump está demoliendo la medida más importante que cualquier nación haya tomado jamás para combatir el uso del petróleo, la contaminación causante del calentamiento global y ayudar a los consumidores a ahorrar dinero en la gasolinera«, declaró a la AFP Dan Becker, activista del Centro para la Diversidad Biológica. »Esta es la gran medida«.

Están en juego los estándares de Economía de Combustible Promedio Corporativo (CAFE), creados en 1975 en respuesta al embargo petrolero árabe, que exigen que los vehículos alcancen el máximo rendimiento posible por galón.

El alcance total de la reducción no quedó claro de inmediato

Sin embargo, la administración Trump ha manifestado repetidamente su oposición a los aumentos de eficiencia promulgados durante la administración de Joe Biden, que incrementó los objetivos entre un 8 % y un 10 %, con el objetivo de superar los 80 km/l para 2031.

El Departamento de Transporte de Trump ha argumentado que los funcionarios de Biden consideraron incorrectamente los vehículos eléctricos e híbridos, afirmando que los estándares serían inalcanzables para los automóviles de gasolina y que, en la práctica, forzarían un cambio en el mercado.

Becker calificó ese argumento de «absurdo» porque obligaría a los fabricantes de automóviles a ignorar la existencia de tecnología avanzada.

La lucha de Trump por los vehículos eléctricos

Trump ha criticado duramente lo que él llama un «mandato» para los vehículos eléctricos, un tema que lo ha enfrentado con su aliado multimillonario Elon Musk, CEO de Tesla, que aún ostenta la mayor cuota de mercado de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Los republicanos en el Congreso han derogado los créditos fiscales para las energías limpias en un importante proyecto de ley de impuestos y gastos, y han puesto el foco en la capacidad de California para establecer sus propios límites de emisiones vehiculares.

A lo largo de 2025, GM y otros fabricantes de automóviles estadounidenses han reducido o retrasado la capacidad de nuevas plantas de vehículos eléctricos.

Pero aún no está claro si los ahorros derivados de la reducción de la inversión en vehículos eléctricos se trasladarán a los consumidores.

Si bien el abandono de los vehículos eléctricos permite a los fabricantes de automóviles retrasar o renunciar a miles de millones de dólares en nuevas inversiones, algunos fondos se están destinando a nuevas iniciativas para aumentar la capacidad de fabricación de automóviles en EE. UU. en vista de los aranceles de Trump.

«Cumplir con los altos estándares de ahorro de combustible ha sido un desafío para la industria automotriz y ha incrementado el costo de los vehículos», declaró a AFP Charlie Chesbrough, analista de Cox Automotive.

«Sin embargo, a los consumidores les gustan los vehículos de bajo consumo. Este año, los híbridos tradicionales han aumentado dos dígitos con respecto al año pasado, mientras que los vehículos de gasolina se mantienen prácticamente sin cambios«, añadió.

«Dado que la mayoría de los consumidores no tienen alternativas de transporte disponibles, la gente teme los altos precios de la gasolina. Y un buen consumo de combustible es una forma de mitigar ese riesgo».

Gina McCarthy, exfuncionaria de alto rango durante los gobiernos de Biden y Barack Obama, afirmó que la medida perjudicaría a la industria automotriz al frenar su transición a los vehículos eléctricos y agravar el cambio climático.

«El resto del mundo seguirá innovando y creando autos más limpios que la gente quiera comprar y conducir, mientras que nosotros nos vemos obligados a quedarnos en nuestros viejos coches, pagando más por la gasolina y generando más emisiones».