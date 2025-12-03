Suscribete a
'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece revelar a espías y políticos infiltrados
Trump aprueba una norma para reducir los estándares de ahorro de combustible de los coches que se venden en Estados Unidos

El presidente estadounidense asegura que esto reducirá los precios de los vehículos y beneficiará a las familias americanas

Trump amplía la guerra comercial en automoción: impone aranceles del 25% a los camiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio desde la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio desde la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. AFP

ABC / AFP

El presidente Donald Trump anunció el miércoles la reducción de las normas de ahorro de combustible de Joe Biden, argumentando que esto reducirá los precios de los automóviles en Estados Unidos. Sin embargo, los críticos advirtieron que agravaría el cambio climático y haría que los ... conductores pagaran más por repostar.

