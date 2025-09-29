Stellantis apuesta por Joao Laranjo como nuevo director financiero

El grupo automovilístico Stellantis ha anunciado el nombramiento de Joao Laranjo como director financiero y miembro del equipo de liderazgo de Stellantis, con efecto inmediato. Asumirá todas las responsabilidades que anteriormente ocupaba Doug Ostermann.

Laranjo sucede a Ostermann, quien renunció a la Compañía por motivos personales.

Con más de dos décadas de experiencia en finanzas y auditoría en diversos mercados y un profundo conocimiento del sector automotriz, Laranjo aporta, según la compañía, una «sólida experiencia y liderazgo en estrategia financiera, planificación y excelencia operativa en un entorno intercultural».

Se incorporó a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en 2009, ocupando puestos de creciente responsabilidad a lo largo de los años, en las áreas de control y presentación de informes financieros, gestión de resultados, tesorería, planificación y análisis financieros, cumplimiento normativo y contabilidad.

Laranjo comenzó su carrera en General Electric en 2001, desempeñándose como Auditor Asociado y posteriormente como Contralor de GE Healthcare en Sudamérica. En 2009, se incorporó a FCA como Director de Contabilidad para Latinoamérica, ascendiendo a Director Financiero para la región, donde desempeñó un papel fundamental en la transformación financiera y el crecimiento regional.

En 2017, fue nombrado Director Financiero de Stellantis Norteamérica. En 2024, se incorporó a Goodyear como Vicepresidente de Finanzas, liderando la división de Finanzas para las Américas. A principios de este año, se reincorporó a Stellantis como Director Financiero de Stellantis Norteamérica bajo la nueva dirección de la compañía.

Laranjo tiene un MBA del IBMEC en Brasil y es graduado del Programa de Finanzas Avanzadas de The Wharton School.

Según Antonio Filosa, CEO de Stellantis «tras 15 años de estrecha colaboración con Joao y siendo testigo de su ascenso, me ha impresionado constantemente su excelente perspicacia financiera, su mentalidad orientada a resultados y su profundo conocimiento de las complejidades de nuestro sector, por lo que me complace darle la bienvenida al Equipo de Liderazgo de Stellantis para continuar posicionando a nuestra empresa hacia el crecimiento futuro y el éxito a largo plazo».

Filosa también expresó su agradecimiento a Doug Ostermann por sus muchos años de servicio dedicado a FCA y Stellantis.

Con este nombramiento Stellantis confirma que sus previsiones financieras para 2025, comunicadas durante la conferencia telefónica sobre resultados del primer semestre del 29 de julio de 2025, que se mantienen sin cambios en todos los aspectos.

