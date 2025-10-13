Suscribete a
La posventa automotriz en España supera las expectativas de crecimiento en 2025

Los fabricantes de recambios registraron un incremento del 3.2% en su facturación y los grupos de distribución aumentaron el 4% en el segundo trimestre

Sernauto y Ancera destacan la solidez y adaptación del sector

El sector de la posventa de automoción en España continúa demostrando su fortaleza con crecimientos positivos en la facturación tanto para los fabricantes de recambios como para los grupos de distribución durante el segundo trimestre de 2025.

Los datos, presentados por la Asociación de Proveedores ... de Automoción (Sernauto) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (Ancera) en su Observatorio del Estado de la Opinión de los Profesionales de la Posventa, reflejan una evolución positiva respecto al mismo periodo del año anterior.

