La firma del acuerdo entre Israel y Hamás está prevista a las 11.00 horas
Planta de Nissan Ávila exportará componentes del LEAF a EE.UU. y Canadá

Este nuevo logro consolida a la factoría castellanoleonesa como un proveedor global dentro de la red industrial de Nissan

Abre la puerta a futuras colaboraciones con terceros clientes del sector automoción

Instalaciones de Nissan en Ávila
Instalaciones de Nissan en Ávila F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

La planta de Nissan Ávila ha alcanzado un acuerdo estratégico de gran relevancia al iniciar el suministro de recambios del vehículo eléctrico Nissan LEAF a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Este hito marca la entrada oficial de la factoría abulense en el mercado ... norteamericano, un paso decisivo que refuerza su posicionamiento global dentro de la compañía.

