Planta de Nissan Ávila exportará componentes del LEAF a EE.UU. y Canadá

La planta de Nissan Ávila ha alcanzado un acuerdo estratégico de gran relevancia al iniciar el suministro de recambios del vehículo eléctrico Nissan LEAF a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Este hito marca la entrada oficial de la factoría abulense en el mercado ... norteamericano, un paso decisivo que refuerza su posicionamiento global dentro de la compañía.

El proyecto, fruto de la colaboración entre los equipos de Nissan Ávila, Nissan Japón y Nissan Norteamérica, se centra inicialmente en la exportación de paragolpes delanteros y aletas del modelo LEAF. Estas piezas, tanto plásticas como metálicas de colisión, se fabrican íntegramente en Ávila, demostrando la alta calidad y eficiencia de la producción española.

Para Javier Amador, responsable de nuevo negocio de Nissan Ávila, este acuerdo es de vital importancia ya que «representa un paso decisivo en nuestra estrategia de crecimiento internacional. No solo refuerza la posición de Ávila como planta de referencia para recambios globales, sino que también demuestra nuestra capacidad para responder con agilidad, calidad y eficiencia a las necesidades de nuevos mercados».

La apertura al mercado americano se respalda según Nissan en la trayectoria de la planta, que ha producido 2,5 millones de componentes en los últimos cinco años para el mercado europeo. «Esta experiencia consolidada en estándares de calidad y competitividad ha sido fundamental para validar la compatibilidad de las piezas del LEAF entre las versiones europea y norteamericana» lo que ha permitido aprovechar utillajes ya existentes y optimizar costes.

En esta fase inicial, Nissan Ávila tiene previsto el envío de un volumen superior a 1.500 componentes en 2025. Para Nuria Cristóbal, directora de la planta, el objetivo es «consolidar a Ávila como un centro de referencia en la fabricación de recambios y componentes para modelos globales. No solo trabajamos para el sector de automoción dentro del grupo Nissan, sino que también estamos preparados para colaborar con otros sectores industriales, gracias a nuestras capacidades técnicas, operativas y nuestro compromiso con la calidad«.

Este nuevo logro consolida a Nissan Ávila como un proveedor global dentro de la red industrial de Nissan y, según la empresa, abre la puerta a futuras colaboraciones con terceros clientes del sector automoción.