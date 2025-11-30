Suscribete a
El plan de Suzuki para 2026 pasa por más coches y un nuevo modelo estrella

El presidente de Suzuki critica la falta de apoyo gubernamental a la electrificación y la incertidumbre regulatoria impuesta desde Bruselas

Suzuki Ibérica busca un crecimiento del 7% impulsado por la disponibilidad de vehículos y un nuevo modelo tras el verano

Suzuki e-Vitara
Suzuki e-Vitara F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

Suzuki Motor Ibérica prevé cerrar el año 2026 con un total de 6.000 matriculaciones, lo que supondría un incremento superior al 7% respecto a las 5.600 unidades estimadas para el cierre de 2025. Este crecimiento permitiría a la marca japonesa alcanzar una cuota de mercado del 0,5% en España.

