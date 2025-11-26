Suscribete a
Jóvenes al volante: los errores comunes y consejos para evitar accidentes

Ajustar el asiento y evitar el móvil al conducir son algunas de las recomendaciones para ganar seguridad y confianza

Estadísticas de accidentes en jóvenes revelan la importancia de la experiencia y la anticipación al tráfico rodado

Perder el miedo al volante
Perder el miedo al volante

Obtener el carné de conducir marca una etapa decisiva para miles de jóvenes cada año, ofreciendo autonomía pero exigiendo a la vez capacidad de anticipación, control del vehículo y atención constante.

Este aprendizaje inicial no siempre es inmediato. La inexperiencia es uno de los principales ... factores de riesgo en los jóvenes, especialmente en situaciones habituales como la circulación en ciudad, los atascos o las incorporaciones a vías rápidas.

