HVR Energy espera tener 75 hidrolineras operativas para 2030

La compañía planea cubrir el 96% de las exigencias europeas en 2030 en estaciones de repostaje de hidrógeno

El director General de HVR Energy asegura que el hidrógeno es la alternativa cero emisiones para recorrer largas distancias

HVR Energy ha presentado en Coslada su estación ACTIVA, la instalación de hidrógeno más avanzada del panorama nacional
HVR Energy ha presentado en Coslada su estación ACTIVA, la instalación de hidrógeno más avanzada del panorama nacional

HVR Energy ha presentado en Coslada su estación ACTIVA, una instalación que la compañía define como ·la más avanzada del panorama nacional« y la primera diseñada para cumplir la totalidad de los requisitos técnicos del reglamento europeo AFIR.

Esta estación es fundamental para impulsar la ... innovación en el repostaje de hidrógeno y facilitar una futura red nacional operativa las 24 horas del día, tanto para vehículos ligeros como para camiones.

