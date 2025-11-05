Suscribete a
GANVAM pide una movilidad sostenible que sea accesible para todos

eXpo GANVAM se consolida como cita clave para la distribución y reparación de vehículos con más de 1800 profesionales inscritos

Jaime Barea urge a una Ley de Movilidad Sostenible que garantice la equidad y evite la exclusión por precio en el acceso a vehículos

Más de 1.800 profesionales participaron en el evento F. P.

Canal Motor

Madrid

Bajo el lema e-moción, la quinta edición de eXpo GANVAM, celebrada en IFEMA Madrid se ha consolidado como un evento referente para los profesionales del sector de la distribución, venta y reparación de vehículos, congregando a más de 1.800 profesionales inscritos.

El encuentro ... destacó el papel de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la economía y el valor del empresario como motor de empleo de la mano de CEOE y CEPYME.

