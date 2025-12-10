Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo reprocha a Sánchez en el Congreso los casos de acoso en su partido: «El feminismo no se predica, se practica»

Ford Europa se reinventa: Almussafes jugará un papel clave en su futuro

La planta de Almussafes se prepara para un futuro multienergía con la llegada de un nuevo modelo que impulsará la producción local

Jim Farley destaca el papel de Europa como laboratorio de innovación para la transformación global de la industria automotriz de Ford

Planta de Ford en Almussafes
Planta de Ford en Almussafes F. P.

P. F.

Madrid

Ford ha anunciado la siguiente fase de su transformación en el mercado europeo, un movimiento estratégico centrado en la agilidad, la eficiencia de costes y la redefinición de su promesa de marca.

Esta estrategia se sustenta en tres pilares fundamentales: robustecer su división de vehículos ... comerciales, Ford Pro; expandir la gama de turismos con nuevos modelos distintivos; y optimizar el sistema industrial para incrementar la escala y la eficiencia operativa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app