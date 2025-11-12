Suscribete a
El fin de los incentivos para eléctricos en China golpea sus ventas

Tras años de crecimiento, las ventas de coches en China caen por primera vez en octubre debido al fin de las ayudas gubernamentales

Dos modelos de BYD, una marca que ha sufrido por la eliminación de subvenciones
Juan Roig Valor

Madrid

Las ventas de coches en China cayeron en octubre por primera vez en más de un año, en medio de la retirada gradual de los programas de incentivos al cambio de vehículo impulsados por gobiernos locales, lo que se suma a los factores que siguen ... afectando la demanda.

