España roza el millón de turismos vendidos con un fuerte aumento en octubre

Las matriculaciones superan las cifras pre-pandemia con un notable crecimiento en el canal de particulares y empresas aunque el alquiler de vehículos muestra un ligero descenso

El mercado de vehículos comerciales ligeros también experimenta un notable crecimiento con un fuerte aumento en el canal de alquiladores y una sólida demanda de autónomos y empresas

En el total del año el mercado acumula 951.516 unidades vendidas F. P.

A. Noguerol

Madrid

Las matriculaciones de turismos en España superan por segundo mes consecutivo los registros prepandemia, acumulando un aumento del 15% hasta octubre. El mercado mantiene su buena evolución y logra 96.785 nuevas matriculaciones.

Con una de cada cuatro ventas de turismos electrificados, esta tecnología impulsa ... el mercado, lo que permite volver a registrar un mes con cifras superiores al mismo periodo de 2019.

