EBRO celebra un año de su renacimiento industrial en la Zona Franca

La firma triplicará su capacidad productiva con una nueva línea robotizada en 2026

Celebra un año de reactivación con un fuerte crecimiento en empleo y una gama de modelos ampliada que miran hacia el futuro de la automoción sostenible

Se cumple ahora un año desde que EBRO reactivó la actividad en la planta de la Zona Franca de Barcelona, marcando el renacimiento de la automoción en esta histórica fábrica.

Tras más de 70 años de historia, la marca celebra su primer aniversario industrial ... con un balance de crecimiento en empleo, finanzas y gama de modelos. El primer vehículo producido, el EBRO s700, simbolizó el inicio de esta nueva etapa. Un año después, la compañía EBRO EV MOTORS ha creado 1.000 puestos de trabajo directos en la EBRO FACTORY y más de 2.500 empleos si se cuentan los indirectos.

