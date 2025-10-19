Suscribete a
El CEO de Volkswagen alerta sobre los desafíos de la industria automovilística

Oliver Blume advierte que la clave del éxito eléctrico reside en una mejor infraestructura de recarga y en incentivos económicos más atractivos

Volkswagen se prepara para la movilidad eléctrica sorteando la competencia china y los objetivos climáticos de la Unión Europea

El consejero delegado del grupo automovilístico Volkswagen, Oliver Blume F. P.

Agencias

Madrid

El CEO del grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha realizado un llamamiento urgente a las autoridades alemanas y europeas, solicitando la implementación de medidas «convincentes» y «unificadas» que permitan abordar con éxito la transición hacia la movilidad eléctrica.

En una entrevista con la agencia alemana ... DPA, Blume sostuvo que la clave para aumentar la aceptación y la demanda de los vehículos eléctricos reside en la mejora de la infraestructura y los incentivos económicos.

