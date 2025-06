Los cargadores eléctricos no son rentables, según denuncian las Estaciones de Servicio Automáticas

El presidente de la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), Manuel Jiménez, ha lanzado una contundente advertencia sobre el futuro de las estaciones de servicio en España. Durante su intervención en la pasada edición de Motortec, Jiménez fue claro: «La implantación forzada del vehículo eléctrico, sin demanda real ni retorno económico, puede poner en riesgo la sostenibilidad de las estaciones de servicio en España».

Subrayó que los cargadores eléctricos actualmente «no son rentables» para estos negocios, insistiendo en que «no se puede forzar una transición que no responde al mercado».

«Estamos siendo obligados a realizar inversiones que no son viables. El cargador eléctrico no tiene retorno si el cliente debe esperar más de 20 minutos para cargar su vehículo. Eso, para la logística diaria de una estación, no es sostenible», explicó Jiménez.

La asociación denuncia que los operadores están asumiendo costos crecientes por exigencias normativas que no se corresponden con una demanda real por parte de los usuarios. «Nadie en logística elige un eléctrico si tiene que parar tanto tiempo a recargar. No es rentable», insistió.

Además de la falta de retorno económico, Jiménez abordó el impacto de la carga fiscal, la burocracia normativa y el encarecimiento laboral, todo ello en un contexto de escasez de personal cualificado para este tipo de operaciones.

Desde AESAE, se propone una reflexión más profunda sobre el modelo energético. «Hay que utilizar todas las tecnologías disponibles. El coche eléctrico no es la única solución. También lo son los combustibles renovables o los híbridos», aseguró el presidente de la asociación.

Claves del futuro

A pesar del escepticismo de la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) sobre la actual implantación del vehículo eléctrico, el sector ve con optimismo la digitalización como clave para su futuro.

Manuel Jiménez destacó en Motortec que la automatización, la inteligencia artificial y los sistemas de pago inteligente ya están transformando muchas estaciones, sentando las bases para su evolución. «El que no adopte tecnología se quedará fuera. No podemos ponerle puertas al campo. La digitalización nos ayuda a suplir la falta de personal y a ser más competitivos», afirmó.

Para el directivo el compromiso del sector con el servicio al cliente y la adaptación está claro: «Cambiarán las energías, pero no nuestro compromiso». La Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) cuenta con 21 socios que aglutinan y representan un total de 589 estaciones de servicio automáticas en toda España.