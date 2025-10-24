Suscribete a
ABC Premium

Anfac urge a Europa a flexibilizar los objetivos de emisiones para turismos

Insisten en la urgencia de un enfoque tecnológico neutral para no frenar la competitividad de la industria automotriz europea

La industria automotriz española advierte sobre la inviabilidad de los objetivos de reducción de CO2 con la actual cuota de vehículos eléctricos

Bruselas revisará este año los estándares de emisiones
Bruselas revisará este año los estándares de emisiones F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación de Fabricantes de Vehículos, Anfac, ha trasladado la necesidad de una reforma «realista, eficaz y pragmática» de la política de reducción de CO2 para turismos y comerciales ligeros, en respuesta a la declaración de España y Francia durante el Consejo de Medio Ambiente ... de esta semana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app