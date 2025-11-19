Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

Alemania se sigue expandiendo en China

A pesar de las advertencias como un punto de inestabilidad, los fabricantes alemanes tienen demasiada dependencia del mercado asiático

El E-Concept es un modelo pensado solo para el mercado chino
El E-Concept es un modelo pensado solo para el mercado chino Audi
Juan Roig Valor

Juan Roig Valor

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los principales grupos industriales de Alemania están profundizando su apuesta por China a pesar de las crecientes advertencias del Gobierno y de los analistas sobre los riesgos económicos y geopolíticos de esta dependencia.

Entre 2023 y 2024, la inversión corporativa alemana en el gigante asiático ... aumentó en 1.300 millones de euros, hasta alcanzar los 5.700 millones, según datos del Mercator Institute for China Studies (MERICS). La tendencia demuestra que, aunque Berlín ha identificado a China como un factor de vulnerabilidad estratégica, su tejido empresarial sigue viendo en ese mercado un destino imprescindible para sostener beneficios y volumen de ventas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app