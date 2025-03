Suspenden el Salón del Autómovil de Ginebra por la crisis del coronavirus

El Gobierno suizo ha prohibido la celebración de cualquier acto público o privado con más de mil personas, como medida de prevención ante la amenaza del coronavirus COVID-19. Como consecuencia, el Salón del Automóvil de Ginebra ha sido suspendido, según confirmaron este viernes los organizadores en una rueda de prensa. El Salón, el más importante del continente europeo, se iba a celebrar del 5 al 15 de marzo, aunque las jornadas previas, donde se desvelan las principales novedades y se concentra el grueso de los visitantes profesionales, iban a comenzar el martes.

«Lamentamos la situación, pero la salud de los participantes y nuestros exhibidores es nuestra principal prioridad», aseguró Mauricio Turrettini, presidente del Salón. «Es un caso de fuerza mayor y una tremenda pérdida para los fabricantes, que habían invertido masivamente en su presencia en Ginebra».

Olivier Rihs y Mauricio Turrettini, durante la rueda de prensa en la que se ha anunciado la cancelación del evento

En una comparecencia emitida a través de internet, Turrettini anunció que las consecuencias económicas de la suspensión «deberán ser evaluadas durante las próximas semanas», pero avanzó que el importe de todos los billetes vendidos será reembolsado a los compradores. No obsante, trasladó la responsabilidad de la cancelación a las autoridades suizas por su decisión, por lo que no se compensará a los fabricantes afectados.

Las dimensiones del evento impiden que pueda posponerse para celebrarse más adelante, por lo que los organizadores remiten directamente a la edición del año que viene que, esperan, no se vea afectada. Según detalló el director del salón, Olivier Rihs , para el montaje del evento es necesario el trabajo de más de 2.000 personas durante dos semanas. La preparación, según precisó, «estaba rematada al 95%», aunque faltaban gran parte de los coches que se iban a exhibir, cuya recepción se iba a realizar durante el fin de semana».

Reuters

En las últimas semanas la preocupación había ido creciendo en el sector. El propio Turrettini ha confirmado que la decisión de suspender el evento, que se barajaba desde hacía varios días, estaba a la espera de la comunicación por parte de las autoridades suizas; y afirmó que la presión en los últimos dos días « ha sido inmensa ».

El brote del coronavirus en el norte de Italia, región con fuerte presencia industrial del sector del automóvil y fronteriza con Italia, había despertado las primeras señales de alarma del sector. También se han registrado casos en Alemania y España , primer y segundo fabricante de vehículos del contienente , y en la propia Suiza, donde hay dos casos confirmados.

El CEO de Brembo, Daniele Schillaci, había anunciado que no acudiría; mientras que fabricantes como Toyota habían recomendado a sus filiales nacionales que no llevaran a invitados a las jornadas previas. La china Aiwais, por su parte, había anunciado que no podría presentar físicamente sus modelos U5 y U6ion ante la imposibilidad de traerlos a tiempo para la cita, organizando a cambio una presentación alternativa en formato digital.

La edición de este año contaba con más de 160 fabricantes confirmados, como Kia, BMW, Fiat, Honda, Mercedes-Benz, Seat, Toyota, Audi, Skoda, Hyundai, Rolls-Royce, DS Automobiles, Fiat, Alfa Romeo, Mazda, Renault o Volkswagen. Preveía atraer a cerca de 600.000 personas, con un gasto estimado en la ciudad de entre doscientos y doscientos cincuenta millones de euros.

Reuters

Está por ver también el impacto a medio plazo de la cancelación, puesto que el formato salón del automóvil está en crisis desde hace varios años, con cada vez menos marcas e importantes caídas en el número de visitantes. Un total de 18 grandes fabricantes, como Peugeot, Opel, Citroën, Ford, Jaguar Land Rover, Subaru y Maserati, habían anunciado con anterioridad que no acudirían a esta edición. Otro de los grandes salones europeos, el de Fráncfort , anunció recientemente su cambio de ubicación y de enfoque en próximas ediciones.

Falta por resolver, no obstante, qué sucedera con las novedades que se iban a presentar durante el salón, más de noventa . Algunos, como Aston Martin, ya han emplazado a los medios a presentaciones alternativas por streaming, pero será decisión de cada uno evaluar si las aplaza hasta organizar sus propios eventos, las transmite de forma digital o se espera hasta el próximo gran salón automovilístico previsto en Europa, el de París, previsto para entre el 1 y el 11 de octubre.

Por ahora, BMW y Mercedes han confirmado que realizarán presentaciones digitales de sus modelos Concept i4 y Clase E, según Reuters, al igual que Audi con el nuevo A3sportback y e-Tron S. Fiat Chrysler, por su parte, confirmó que trabaja en un plan B. Por su parte, el grupo galo PSA (Peugeot, Citroën, Opel y DS) anunció que sus ejecutivos realizarán por vía telemática las entrevistas acordadas para el salón.