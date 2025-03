Seat plantea un ERE temporal para 7.000 empleados en Martorell

El método «just in time», por el que las fábricas solo reciben suministros a medida que los necesitan, revolucionó la industria del automóvil. Permite a las plantas ahorrar costes de almacenaje y ajustar las compras y la producción en base a pedidos reales. Por contra, cuando no hay suministro alternativo, puede producir el bloqueo de una gran planta si un eslabón de la industria auxiliar falla. Es lo que ha sucedido en Seat después de que el pasado miércoles de madrugada se quemasen parte de las instalaciones de Faurecia, que les suministra en exclusiva los salpicaderos. La planta de Seat en Martorell (Barcelona) -la más grande del sector en España- tuvo que parar, y solo ayer por la tarde se pudo reemprender la producción de la línea 1, la que fabrica el Ibiza y el Arona, responsable de la mitad de los alrededor de 2.200 coches que salen de la planta a diario. Para las otras dos líneas -la del León y del Audi A1- no hay fecha de reinicio. Se estima que para el próximo viernes Seat habrá dejado de fabricar algo más de 12.000 coches.

Ante esta situación, fuentes de la dirección confirman a ABC que han planteado al comité de empresa como posible solución la presentación de un ERE temporal (ERTE) que afectaría a unos 6.600 trabajadores , una medida que rechazan los sindicatos, que prefieren en cambio trabajar los días 18, 19 y 20 de diciembre -pactados como festivos- y recuperar así parte de la producción sin que ello implique merma económica para la plantilla. El resto de la producción debería pactarse cómo se recupera a partir de 2020. De fondo, la discrepancia sobre cómo se reparten los costes del obligado parón.

El impacto sobre Seat del incendio en Furecia está siendo notable, una repercusión que en el caso de la compañía con sede en Martorell se suma al parón al que ya se vieron forzados el pasado 18 de octubre, aunque en esa ocasión debido a la huelga general convocada por el independentismo en protesta por la sentencia del 1-O. En esa ocasión, el paro en Seat no fue para adherirse a la protesta -de hecho ningún trabajador la secundó- sino precisamente para evitar que un bloqueo de carreteras impidiese la llegada de suministros y por tanto el normal funcionamiento de la fábrica: servidumbres del «just in time». Ante esta circunstancia, el presidente Luca de Meo advirtió de que si los cortes se prolongaban, la matriz Volkswagen tiene alternativas donde invertir.

ERE en AudiPor otra parte, Audi -una de las firmas del consor- cio VW- anunció ayer haber pactado con su comité de empresa un recorte de 9.500 empleos hasta 2025, a través de la rotación de trabajadores y un nuevo programa de jubilación anticipada, en un esfuerzo, informa Ep, por adaptar la producción a la era de la movilidad eléctrica y conseguir ahorros de miles de millones de euros.

ERTE en Iveco Madrid

Por su parte, la dirección de Iveco Madrid ha abierto el periodo de consultas con el comité de empresa para aprobar un nuevo ERTE de 55 días para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio, según informó hoy ‘La Tribuna de Automoción’. De esta forma, entre el 26 de diciembre de 2017 y el 30 de junio de 2020, la factoría de Barajas acumularía 230 días de regulación.

En total, en los últimos meses se han firmado tres ERTE -de 10, 105 y 60 días-, por lo que el que se plasmaría en las próximas semanas sería el cuarto. En cuanto a las condiciones es previsible que en este nuevo expediente se mantengan las anteriores, es decir, un complemento salarial del 82%. La fábrica de Iveco Valladolid tiene un ERTE en marcha hasta el 31 de marzo de 2020.

Más temas:

Barcelona

Martorell