Nissan pide a los sindicatos que se sienten a negociar para lograr «el mejor acuerdo» para Barcelona

Nissan pide a los sindicatos que se sienten a negociar en el proceso de consultas con el objetivo de alcanzar «el mejor acuerdo» para la plantilla de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu . Un acuerdo que, para la compañía, en ningún caso pasa por otra solución que el cierre de las instalaciones, anunciado el pasado 28 de mayo.

La clausura, según ha reiterado este jueves Frank Torres , designado por la multinacional para pilotar la operación, «es la única solución viable». Por ello, ha pedido en rueda de prensa a las centrales sindicales que participen en el proceso de consultas que se abrirá el próximo lunes, y también a las administraciones, como el Ministerio de Industria y la Generalitat, que colaboren.

«Quiero aclarar algunas cosas. Se está haciendo una campaña mediática y no creo que sea necesario. Mi trayectoria con la Zona Franca avala que quiero llegar a la mejor decisión posible », ha explicado Torres, que ha querido aclarar que la decisión no ha sido suya, ni del presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy. «Se ha tomado en Japón y por exceso de capacidad productiva. Si no estuviera Frank Torres se habría tomado igual, pero que haya una persona local es una ventaja de cara a buscar la mejor solución posible», ha asegurado.

«Si no hay diálogo, se terminará de una forma no satisfactoria para nadie. Entiendo que la solución es difícil y cuesta asumirla, pero es importante que busquemos soluciones», ha pedido el directivo, que asegura que su intención es hacerlo «con sensibilidad y respeto». En este sentido, ha asegurado que conoce bien a mucha gente en la planta, de la que fue máximo responsable en el pasado, cuando se adjudicaron los modelos Pulsar y NV-200, modelos que, en principio, iban a salvar la planta del cierre hace una década. «Las inversiones se realizaron hace años, pero luego el mercado no se cumplió y no se rentabilizaron», ha justificado.

El directivo ha explicado que el cierre llega tras «un amplio estudio», en el que « desafortunadamente » la empresa no ha visto ninguna solución viable. «Barcelona requiere de altos niveles de inversión para cumplir con futuras regulaciones, tiene una baja capacidad productiva y eso hace que tenga un problema de competitividad». El resultado del estudio «es el que es», y «por mucho que administraciones y sindicatos no lo quieran reconocer, lo que tenemos que hacer es abrir el diálogo. Ahora toca asumir esta decisión e intentar llegar a un acuerdo en consultas que sea lo mejor posible para todos nuestros empleados».

Torres ha resaltado que la cúpula japonesa ha aceptado mantener el centro de recambios de El Prat, que emplea a 114 personas. «Hemos hecho entender que el centro de recambios tiene otros retos diferentes. Eso no significa que no tenga retos».

Entre los temas a tratar en dicha mesa de consultas, estaría el futuro centro de logística y el de diseño de la compañía, donde trabajan unas 400 personas, así como si se ofrecerá a parte de la plantilla la opción de relocalizarse en otras instalaciones de Nissan en España (ha confirmado que mantendrá sus dos centros de componentes, en Ávila y en Cantabria, su centro de Marketing en Barcelona y su centro de recambios en El Prat), como en su día se hizo con los trabajadores de la madrileña factoría de motores de Cuatro Vientos. «Nissan seguirá en España y hay alrededor de 1.200 empleos que no están impactados por estas consultas. Nissan no se va de España, o de Cataluña», ha asegurado Torres.

