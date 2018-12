Las matriculaciones se hunden un 12,6% en noviembre tras la amenaza de veto a los coches de combustión Las asociaciones del sector atribuyen la caída a la «incertidumbre» generada, al impacto de la nueva normativa de emisiones WLTP y a una incidencia en los sistemas de registro de la Dirección General de Tráfico en los últimos días

S. M.

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mes de noviembre se redujeron un 12,6% respecto del mismo periodo del año pasado, hasta las 91.063 unidades, con los mismos días laborables que el mes de noviembre del año pasado. La caída de la demanda responde a varios factores: a una corrección del adelanto de las compras que se vivió en julio y agosto por efecto de la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones WLTP; a una incidencia en los sistemas de registro de la Dirección General de Tráfico en los últimos días y a la incertidumbre que vive el mercado sobre cómo se desarrollará el sector y la economía en los próximos meses.

Los consumidores están retrasando su decisión de compra de vehículos a la espera de que se aclare el entorno de posible desaceleración económica y al respecto de las restricciones a los automóviles de combustión.

«El retroceso de noviembre ya no es achacable a la entrada en vigor del nuevo protocolo de emisiones, como pasó en septiembre y octubre, sino principalmente a la desconfianza que está provocando en el consumidor el clima negativo alrededor de la automoción», asegura Raúl Morales, de Faconauto. «Los concesionarios están detectando entre los compradores incertidumbre porque, en muchos casos, no saben ni qué coche adquirir ni cuándo, por lo que retrasan su decisión de compra. El mercado en diciembre debería comportarse mejor, porque estacionalmente suele ser bueno: los concesionarios están cerrando objetivos y “limpiando” su stock, y eso se traduce en mayores promociones para los compradores. Mantenemos nuestra previsión de acabar el ejercicio en 1,3 millones de vehículos matriculados, un 7% más que el año anterior. En cualquier caso, si no somos capaces entre todos de ir calmando el ambiente alrededor del sector y de centrar los mensajes para acabar con la incertidumbre del comprador, el arranque de 2019 puede seguir con la tendencia negativa actual en las ventas de coches».

Por su parte, Noemi Navas, directora de Comunicación de ANFAC, explica que «los datos de noviembre muestran que hay debilidad en la demanda de vehículos, sobre todo en el canal de particulares. En parte, porque todavía no se han compensado la demanda adelantada por el WLTP. Y, además, esto responde, sin duda, a la incertidumbre que vive el mercado y los consumidores. Las distintas noticias sobre prohibiciones y restricciones a los vehículos de combustión sumados a las previsiones económicas, que hablan de menor crecimiento para el año que viene, afectan a la decisión de compra. La confianza del consumidor se está deteriorando, así como la expectativa de crecimiento económico. El cliente, en este entorno, opta por ser prudente y esperar. Solo confiamos en que esta espera no tenga el efecto negativo de incrementar las ventas de vehículos antiguos porque afectaría negativamente sobre la renovación del parque automovilístico y a la vez, sobre su impacto medioambiental».

Elías Domingo, director de comunicación de GANVAM, asegura que «las matriculaciones siguen cayendo, siguiendo la tendencia comenzada en septiembre. Esperamos que diciembre sirva para cerrar un año que en términos globales ha sido bueno y que, por lo tanto, tengamos una subida del 10% sobre las ventas de 2017. El mercado está viviendo un momento convulso por anuncios que no ayudan, como el del futuro de los combustibles, pero aun así somos optimistas con los datos de diciembre».

La caída fue común a todos los canales, si bien es el canal de alquiladores el que registra una caída más importante, con un 28,4% de reducción de compras. Pero son los particulares, el grueso del mercado, los que más llaman la atención, con una caída del 10,6% después de meses en positivo.

En el acumulado del año, la tendencia sigue en positivo para las ventas de turismos y todoterrenos, con un crecimiento del 8% y 1.222.147 unidades.

Vehículos comerciales ligeros

En noviembre, se han matriculado 10.754 vehículos comerciales ligeros. Esta cifra supone una caída de las comercializaciones del 4,3% en comparación con el mismo mes del pasado año. La incertidumbre también afecta a estos modelos, muy ligada su venta al transporte de mercancías de última milla, el e-commerce y la situación económica en general. En los diez primeros meses del año, las ventas de vehículos comerciales ligeros crecieron un 7,2%, hasta las 120.004 unidades.

El canal de empresas aumentó su peso en el mercado total en el mes de noviembre, recogiendo el 54,7% de todas las entregas, hasta las 9.646 unidades, acumulando un crecimiento del 10,7% en lo que llevamos de año.

Vehículos industriales

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses alcanzaron en el mes de noviembre las 6.885 unidades, lo que supone una bajada del 1,8% respecto al mismo mes de 2017. Entre enero y noviembre, este tipo de vehículos han alcanzado las 76.385 unidades registradas, lo que se traduce en un aumento de las comercializaciones del 8,1% en comparación con los primeros once meses del año pasado.