JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOS - ANFAC «O empezamos a preparar el día después o veremos algunas plantas que dejan su actividad en nuestro país» El presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles expresó su preocupación el COPE por los problemas que tendrán las factorías para volver a arrancar debido a la falta de componentes

Uno de los sectores más importantes dentro del PIB de España, junto con el turismo, es la automoción, Y según ha reconocido el Presidente de la Asociación de Fabricantes ANFAC, José Vicente de los Mozos, «el sector está parado, ni se fabrica ni se vende».

En una entrevista con Carlos Herrera en COPE, el dirigente de la patronal de la automoción ha mostrado su preocupación «en primer lugar por la salud de los españoles y de nuestros trabajadores», pero también por lo que puede pasar en el día después en la economía de España. «En la pequeña y mediana empresa me temo que va a haber una falta de liquidez que hará que muchas desaparezcan, y en las grandes empresas, si los mercados no se activan, y teniendo en cuenta que las grandes decisiones se toman fuera de España, si no mejoramos la competitividad y empezamos junto con el Gobierno y los sindicatos a preparar protocolos de actuación, o desgraciadamente veremos como muchas plantas dejarán su actividad en nuestro país», ha afirmado.

De los Mozos ha señalado que es muy importante empezar a trabajar desde este mismo momento, siguiendo el ejemplo que se está haciendo en China o en Corea. «Aquí perdemos mucho tiempo en discutir a ver qué hacemos, pero tenemos que empezar a ser mucho más efectivos».

Para el sector de la automoción, el parón de la actividad decretado el pasado domingo va a suponer un problema a la hora de arrancar de nuevo las plantas, que llevan cerradas, al igual que los concesionarios, desde el pasado 16 de marzo. El presidente de ANFAC asegura que «en las fábricas manteníamos una actividad mínima para la recepción de piezas y labores de mantenimiento. Al decretarse la paralización total de la industria la consecuencia va a ser que, una vez que pase todo esto, nos va a costar más tiempo ponernos de nuevo en marcha porque vamos a tener falta de piezas y componentes, y necesitaremos iniciar todos los procesos. Esto va en contra de la economía general y de nuestras empresas».

La situación en el sector de la automoción es preocupante tanto para los concesionarios como desde el punto de vista de los fabricantes. José Vicente de los Mozos ha explicado la situación de las pequeñas y medianas empresas, y de situaciones contradictorias como que «a un concesionario de la Seat en Palencia le aprueben un ERTE, y a una concesionaria de Renault en Extremadura se lo nieguen». esto pone de manifiesto la necesidad de consenso entre administraciones y una coordinación desde los ministerios «por que la situación es muy grave».

La actividad se limita actualmente a la recepción de recambios para reparaciones urgentes, lo que está lastrando la situación económica de muchos concesionarios. «Un concesionario que puede facturar unos 50 millones de euros al año tiene de gastos de personal unos 500.000 euros al mes. Su margen de beneficios es de un 2-3%, es decir, unos 150.000 euros. Es decir, que a día de hoy un concesionario es un agujero negro». Ante este panorama el presidente de ANFAC solicita apoyo de las administraciones. «Entendemos y brindamos toda nuestra solidaridad, pero también se tiene que poner del lado del sector, del concesionario y de la empresa», ha explicado durante la entrevista.

Precisamente desde el punto de vista solidario ha explicado las diferentes iniciativas por parte de los fabricantes y vendedores de automóviles en España, que «se han puesto a fabricar mascarillas como en Renault, respiradores, como en Seat, y prácticamente todas las marcas han puesto a disposición de los sanitarios sus flotas de automóviles».

Analizando las actuaciones en Europa, de los Mozos ha criticado que «viendo lo que ha pasado en China y en Corea las autoridades Europeas «no se han dado cuenta de la realidad y al final nos ha pillado el toro», cuando realmente ya se sabía hasta qué nivel podían llegar las consecuencias de la pandemia.