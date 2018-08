Industria minimiza el impacto fiscal de las nuevas pruebas de emisiones en los coches hasta 2021 El ministerio que dirige Reyes Maroto evita trasladar la totalidad del aumento de las emisiones de CO2 para evitar que el Impuesto de Matriculación dispare el precio de los vehículos

Unai Mezcua

@UMezcua Seguir Actualizado: 31/08/2018 17:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ministerio de Industria ha aprobado este viernes ampliar el régimen transitorio que minimiza el impacto, a efectos fiscales, de las nuevas pruebas de consumo y emisiones. Esta medida evitará que entre el 60 y el 70% de los automóviles y vehículos comerciales ligeros tenga que tributar más por el Impuesto de Matriculación, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando caduca la nueva prórroga.

Las conocidas como WLTP, siglas en inglés de Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros, son mucho más precisas que los anteriores exámenes, llamados NEDC. Por ello, arrojan valores más altos de CO2, un contaminante que se tiene en cuenta a la hora de aplicar el tributo. Ello provocaría un impacto negativo en el bolsillo de los compradores que la propia Comisión Europea recomendó evitar.

«No quiere decir que estos automóviles consuman más, porque los modelos son los mismos, sino que las reglas de medición son más exigentes», explicaron desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos, Anfac.

Actualmente, los vehículos tributan en función de los gramos de CO2 que emiten por kilómetro, aunque la mayoría están exentos por no alcanzar, en las pruebas, homologadas, el mínimo de 120 gramos por kilómetro. Para emisiones de entre 120 y menores de 160 se tributa un 4,75%, mientras que para las mayores de 160 y menores de 200 un 9,75% y un 14,75% para los que emitan más de 200 gramos por kilómetro.

Para evitar que la totalidad del incremento de las emisiones percibidas, que serán un 20% mayores con la nueva prueba, se traslade al parque de vehículos, el anterior Ejecutivo aprobó una prórroga vigente entre septiembre y diciembre de este año, que es la que ha decidido alargar el nuevo Gobierno. Esta prórroga, válida únicamente a efectos fiscales -ya que la nueva homologación no depende del Ejecutivo central sino de Bruselas, y entrará sin demora en vigor este sábado- hará que las emisiones medias de los vehículos solo se incrementen un 5%.

Este incrementó, no obstante, hará que un porcentaje de vehículos sí aumente su precio a partir de mañana. Fuentes del sector no pudieron cuantificar exactamente el número de coches afectados, pero aseguran que sería «pequeño». Más aún en comparación con lo que sucedería si no se hubiera aprobado esta prórroga, ya que algunos podrían incluso saltar dos tramos del tributo, encareciendo su precio cerca de un 10%.

Matriculaciones récord

La llegada de las nuevas pruebas de emisiones y consumos han causado un fuerte impacto tanto en la producción como en la distribución de automóviles, en toda Europa. Este viernes, las asociaciones del sector han revisado al alza su previsión de matriculaciones para el mes de agosto, al estimar que se superará la cifra de las 120.000 unidades, un 65% más que en el mismo período del año pasado, según cálculos de la patronal de los concesionarios, Faconauto.

El principal motivo para ello es que a partir del sábado, cuando las nuevas pruebas entren en vigor, únicamente los modelos de vehículos que las hayan superado podrán ser comercializados como nuevos, salvo un pequeño porcentaje, equivalente al 10% de lo vendido durante los doce últimos meses. Ello ha hecho que los concesionarios hayan planteado ofertas de hasta el 40%, con el objetivo de reducir los inventarios. También se ha disparado el número de automatriculaciones o ventas tácticas de los concesionarios, que han optado por comprar hasta 18.000 vehículos que comercializarán como «kilómetro 0» a partir de septiembre.

Ademá, los fabricantes se han visto obligados a rehomologar todas sus gamas. Un proceso que ha exigido realizar exámenes no solo a cada tipo de motorización sino también en función de los equipamientos de cada versión, como techos panorámicos y llantas. Tal volumen de exámenes ha generado retrasos y cuellos de botella en algunas entidades certificadoras, así como parones en la producción de algunas factorías. También ha implicado que algunos fabricantes hayan decidido simplificar su oferta o retirar de sus gamas puntualmente algunos modelos, que no estarán disponibles durante los meses de septiembre y octubre. Únicamente PSA (Peugeot, Citroën, Opel, DS) ha asegurado haber logrado examinar toda su gama a tiempo.