Industria avisa de que el pago del Renove se puede demorar hasta junio de 2021 El Gobierno completa la ventanilla para solicitar las ayudas por vía telemática casi cinco meses después de que Pedro Sánchez anunciara las ayudas. Los obstáculos técnicos y las dudas sobre la tributación disuaden a los compradores

Unai Mezcua SEGUIR Actualizado: 10/11/2020 14:22h

El pago de las ayudas del Programa Renove 2020 para cambiar de coche se puede demorar hasta junio de 2021. Así lo anunció este lunes el Ministerio de Industria, del cual depende el portal electrónico habilitado para solicitar el pago del incentivo, en un procedimiento que hasta ahora nunca se había utilizado para este tipo de ayudas.

Casi cinco meses después de que Pedro Sánchez los anunciara, el portal ya permite, desde hoy, anexar la documentación requerida para activar el pago de los créditos. El proceso de «evaluación y validación de los expedientes de ayudas y los correspondientes pagos de las mismas», sin embargo, «será un proceso que se extienda durante los seis primeros meses del 2021», según el Ministerio.

Desde hoy se podrá indicar la cuenta bancaria, anexar la ficha técnica o tarjeta ITV del vehículo adquirido, el permiso de circulación, el documento justificativo del pago de la factura de venta, la documentación del vehículo achatarrado y el resto de requerimientos indicados en la guía del Renove. El primer paso, indican desde el departamento que dirige Reyes Maroto, es rellenar el formulario que está disponible en la web del ministerio desde el 20 de octubre, en la ruta https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx.

Una vez realizada la reserva de crédito, el interesado dispone de 120 días en el caso de adquirir un turismo, furgoneta o motocicleta, y 180 días en caso de vehículo pesado, para cargar en el formulario habilitado desde hoy la documentación correspondiente, según indica el ministerio en un comunicado.

Para realizar la solicitud, no obstante, el solicitante necesita disponer de un certificado electrónico de persona física, un trámite engorroso que puede llegar a demorarse varias semanas. Ahora bien, como indica el Ministerio de Industria, «los concesionarios, puntos de venta y agentes podrán facilitar los medios informáticos necesarios y asesorar en el proceso».

Para guiar a los solicitantes, el ministerio ha publicado una guía de 24 páginas, disponible en este enlace, que sin embargo no ha terminado de satisfacer a muchos de los interesados. «¿Se puede hacer un procedimiento más complejo que el de solicitud de estas ayudas?», lamenta un usuario. Prueba de la complejidad del proceso es que hasta ahora solo se han realizado unas 15.000 operaciones de reserva de crédito, cuando hace un mes, según la propia Maroto, ya se habían gestionado más de 135.000 compras con el Renove. Otro factor que está disuadiendo a los compradores es la tributación del incentivo en la Declaración de la Renta de 2021, sobre todo si el comprador ha sufrido un ERTE durante este año: «No tengo claro si al final la solicitaré o no, no sé si me interesa», dice un comprador a este periódico.

Desde 300 euros de ayudas

Las ayudas se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300 euros hasta los 4.000 según el tipo de vehículo y del beneficiario, que podrán contar con 500 euros adicionales para el c aso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500. Podrán beneficiarse profesionales autónomos, personas físicas mayores de edad residentes en España y determinadas empresas privadas.

El vehículo a entregar deberá tener la ITV vigente a la entrada en vigor del programa de ayuda o del estado de alarma para garantizar que efectivamente se encontrara en circulación, y cuya titularidad haya sido del beneficiario (y no un familiar de primer grado como inicialmente se anunció), durante al menos un año para evitar posibles distorsiones en el mercado de segunda mano.

Se podrán adquirir vehículos eléctricos, híbridos, de hidrógeno, de combustión, GLP y gas natural. En el caso de los turismos, deberá tener la etiqueta energética A o B, y tener emisiones inferiores a 120 gCO2/km, o emplear energías alternativas. En el caso de los vehículos comerciales ligeros, la limitación se eleva hasta los 155 gCO2/km. La ayuda variará en función de las emisiones del vehículo, priorizando a los más eficientes. Habrá además una ayuda adicional por achatarramiento de vehículos de más de 20 años.

Para los particulares, la ayuda será de hasta 4.000 euros si se adquiere un vehículo con etiqueta Cero de la DGT

Para los particulares , la ayuda será de hasta 4.000 euros si se adquiere un vehículo con etiqueta Cero de la DGT (2.600 en el caso de un híbrido enchufable), 1.000 si se adquiere un ECO con etiqueta energética A; o 600 si es B; u 800 para un vehículo con etiqueta C y calificación energética A; y 400 con etiqueta C y calificación energética B. Para las Pyme, las ayudas serán de hasta 3.200 para adquirir un vehículo Cero, 800 un Eco y 650 un C. El sector aplicará un descuento obligatorio y equivalente de la misma cuantía que la ayuda estatal, excepto en caso de los vehículos de etiqueta Cero, en que el descuento adicional será de 1.000 euros.

Tendrá asimismo una «perspectiva social», puesto que ofrecerá una ayuda adicional para personas con movilidad reducida o con una renta familiar inferior a los 1.500 euros al mes. En este caso, estas cuantías se incrementarán en 500 € si el destinatario es una persona física con una renta inferior al del percentil 40 de renta o con movilidad reducida, o el vehículo a achatarrar tiene más de 20 años.

Se establece un límite superior de precio para los turismos de 35.000 euros (que se eleva a 45.000 euros en caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta Cero), lo cual permite poner el foco en un tamaño de vehículo mediano y pequeño, orientado por tanto a menores emisiones de CO2. Se permitirá la adquisición de vehículos usados matriculados a partir del 1 de enero de 2020, para facilitar que los concesionarios den salida a los vehículos automatriculados que tienen en stock.