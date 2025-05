Ghosn denuncia que ha sido víctima de una conspiración entre Nissan y el gobierno de Japón El ex directivo llegó en la noche del pasado domingo al aeropuerto de Beirut, procedente de Turquía a bordo de un avión privado, tras viajar escondido en una caja de instrumentos musicales

El expresidente de Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn , ha explicado este miércoles todos los detalles de su huida desde Japón a Beirut (Líbano) , y ha dado detalles de lo que considera que ha sido una «conspiración por parte de directivos de Nissan y el propio gobierno de Japón» para lograr apartarle de la presidencia del consorcio automovilístico Nissan-Renault-Mitsubishi, al tiempo que ha acusado a Nissan de haber gastado más de 200 millones de dólares en una campaña para investigarle y destruir su imagen.

Ghosn, de 65 años, llegó en la noche del pasado domingo al aeropuerto de Beirut, procedente de Turquía a bordo de un avión privado tras huir de la justicia japonesa, escondido en una caja de instrumentos musicales.

«Quiero lavar mi nombre y dejar claro que las acusaciones de la justicia japonesa son falsas», ha asegurado. El directivo fue arrestado el 19 de noviembre de 2018. La justicia japonesa lo acusa de haber reducido parte de sus ingresos a la suma de 74 millones de euros entre 2010 y 2018. «No estoy aquí para presentarme como una víctima, sino para denunciar un sistema que viola los principios más fundamentales de la humanidad».

El ex directivo de Nissan-Renault fue detenido en Tokio junto con su números dos en Nissan, Greg Kelly, por presuntas irregularidades financieras durante su gestión al frente de Nissan y siempre ha defendido su inocencia. Se encontraba desde hace un año bajo arresto domiciliario en Japón , donde se enfrenta a cuatro causas judiciales abiertas contra él, entre las que figura un presunto fraude fiscal millonario cometido en Japón entre 2010 y 2015, tras haber ocultado buena parte de sus beneficios bursátiles. Se esperaba que su juicio comenzase el próximo mes de abril.

En su comparecencia ante los medios de comunicación Ghosn ha defendido que el proceso que ha vivido se debe a una «persecución política». Todo empezó, según sus declaraciones, cuando las ventas de Nissan empezaron a caer en los mercados más importantes, al tiempo que Mitsubishi se enfrentaba a una situación también complicada.

El primer motivo de este «complot» fue el deterioro de los resultados de la compañía desde 2017, cuando Ghosn decidió dejar el cargo de consejero delegado para centrarse en la alianza con Mitsubishi. El segundo motivo fue el malestar existente en la cúpula de Nissan y en el Gobierno de Japón por la posición dominante del Gobierno de Francia en el accionariado de Renault. Así, ha explicado que la «ley Florange» que aumentó los derechos de voto de Francia en la alianza, provocó que «en Japón encontraran injusto que Nissan tuviese cero derechos de voto cuando posee el 50%. Aquí comenzó una especie de desconfianza por parte de nuestros colegas japoneses, particularmente hacia mí. Algunos consideraron que para deshacerse de la influencia de Renault sobre Nissan tenían que deshacerte de mí. Y tenían razón».

Recordó que en 2017 la alianza era líder en el sector, con previsión de crecimiento y con planes de añadir a Fiat Chrysler . «Estaba negociando con John Elkann (presidente de FCA). Ahora todo eso se ha perdido» afirma Ghosn. Analizando la evolución económica del grupo, afirma que desde su primer arresto en noviembre de 2018, la capitalización de Renault y de Nissan se ha desplomado, con pérdidas para la marca Renault de 20 millones de euros diarios y de unos 40 millones diarios en Nissan.

Ghosn quiso aclarar que no huyó de la justicia «sino de la injusticia y la persecución política. No tuve más remedio que protegerme , fue la decisión más difícil de mi vida. La legitimidad de un sistema judicial no debe basarse en una tasa de acusación sino en la confianza en la búsqueda de la verdad», aseguró.

En su comparecencia ante la prensa quiso aclarar que ha estado esperando este momento «durante más de 400 días desde que fui secuestrado brutalmente y separado de mi familia y de mi negocio». Así, acusa directamente a ejecutivos de Nissan y la justicia japonesa: «Se me consideró culpable desde el primer momento debido a ciertos ejecutivos de Nissan con la complicidad de la oficina del fiscal de Tokio y un bufete de abogados».

Incomunicado y sin abogados

El ex CEO de Renault Nissan recuerda el momento de su detención y su puesta a disposición de las autoridades judiciales japonesas: «Dijeron que había un problema con mi pasaporte , así que no fui arrestado en el avión sino en el aeropuerto. Pedí llamar a un abogado para Nissan, pero no sabía que ellos mismos eran quienes estaban detrás del golpe». En este punto acusa a Nissan de haber gastado más de 200 millones de dólares en una campaña para investigarle y destruir su imagen.

Tras ser detenido sufrió múltiples interrogatorios «sin presencia de un abogado durante horas y bajo acusaciones que no suponen delito en la mayoría de los países», asegura. También denuncia que durante el tiempo en que permaneció detenido las condiciones eran muy duras: «Tan solo disponía de 30 minutos al día para caminar, me podía duchar dos veces por semana y no tenía posibilidad de hablar con nadie en francés o inglés».

Respecto a los delitos de los que se le acusa en Japón, asegura que en ningún momento ha percibido ninguna remuneración no autorizada y que lo que ganó fue aprobado por el consejo de administración y revisado por las diferentes auditorías realizadas a lo largo de los años.

En cuanto a las acusaciones de que celebró su cumpleaños en Versalles (París) a cargo de la empresa afirmó que se organizó un evento de trabajo en el que dio un discurso ante los asistentes, que eran socios venidos de diferentes países. Se refiere así al denominado «Caso Versalles», por el que se le acusa de haber pagado su «macro fiesta» de cumpleaños con fondos de la alianza. A este respecto Ghosn asegura que «la alianza era mecenas del Palacio de Versalles , por lo que pagamos más de un millón de euros por la reparación de la Sala de la Paz, y gracia a eso teníamos acceso a una habitación gratis», aclara. Su cumpleaños, el 9 de marzo, se organizó poco antes del aniversario de los 15 años de la alianza y el día de su 60 cumpleaños.

Además, señaló que l as casas que utilizaba en Líbano y Brasil eran propiedad de la empresa y para ello tenía autorización del consejero delegado en ese momento, Hiroto Saikawa, entre otros.