La fuga de película del expatrón de Renault y Nissan: tres meses, dos aviones y un concierto de canto gregoriano

U. Mezcua Madrid Actualizado: 02/01/2020 11:34h

Una fuga de película para uno de los grandes nombres del sector automovilístico. Carlos Ghosn, antiguo presidente de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, abandonó Japón el pasado 29 de noviembre, donde permanecía retenido bajo investigación judicial, y apareció en su patria adoptiva, Líbano, ante la sorpresa y furia de las autoridades niponas.

Todavía sigue si aclararse como Ghosn, que tenía retirados sus tres pasaportes y estaba sometido a una estrecha vigilancia por parte de las autoridades niponas, logró abandonar su arresto domiciliario en Tokio y salir del país. Según Reuters, que cita a fuentes cercanas al ex directivo, éste habría contado con la ayuda de una compañía de seguridad privada formada por antiguos militares, y habría salido de Japón volando a Beirut via Estambul en un vuelo chárter.

Desde su nueva residencia, Ghosn, que fue arrestado cuando iba a abandonar Japón en noviembre de 2018 tras denunciar Nissan irregularidades en sus finanzas personales, se declara «seguro y combativo». Desde el gobierno libanés no prevén la apertura de acciones legales en su contra, porque habría entrado al país legalmente con pasaporte francés. El directivo, nacido en Brasil, tiene también la nacionalidad libanesa. Sus tres pasaportes, no obstante, estaban en manos de sus abogados en Japón. Líbano no tiene tratado de extradición con el país asiático, donde el magnate se enfrenta a diversos cargos por conducta financiera inadecuada, que él niega. Tanto Francia como Líbano han asegurado que desconocían los detalles de la fuga y que no habrían ayudado al directivo a llevarla a cabo.

Ghosn permanecía confinado en su casa de Tokio bajo los términos de su libertad bajo fianza, que obligaba, entre otras medidas de seguridad, a tener cámaras para registrar las entradas y salidas. Asimismo, se le había impedido comunicarse con su esposa Carole, que según algunas fuentes habría tenido un importante papel a la hora de orquestar la fuga. Además, tenía un acceso limitado a internet y otras formas de comunicación. De acuerdo con Reuters, no obstante, el embajador de Líbano en Japón le visitaba diariamente.

Varios medios libaneses habían asegurado que Ghosn escapó en un contenedor de madera dedicado al transporte de instrumentos musicales, después de un supuesto concierto privado en su casa –de canto gregoriano, para más señas–, ayudándose de su baja estatura (1,67 metros) y complexión delgada. El pasado marzo, el magnate ya se había camuflado como obrero de la construcción para tratar de despistar a los periodistas, sin éxito. Su mujer, no obstante, aseguró que se trata de «pura ficción», aunque declinó dar más detalles de la fuga.

Operación «muy profesional»

Según «The Wall Street Journal», la huida fue el fruto de tres meses de planificación. Tras abandonar su domicilio, fue trasladado al aeropuerto de Kansai, en Osaka, donde fue introducido en un avión modelo Bombardier Global con destino a Estambul, donde tomó otra aeronave, ambas a nombre de una empresa turca. Ni siquiera el piloto, de acuerdo con el rotativo norteamericano, sabía que el empresario viajaba en su interior. «Fue una operación muy profesional», aseguraron las fuentes, que precisaron que se encuentra en buen estado de salud.

En un comunicado, Ghosn aseguró que había escapado «de la injusticia y de la persecución política», y anunció que comparecerá ante los medios a partir de la próxima semana, aunque sin dar detalles de su fuga para evitar perjudicar a quienes le habían ayudado a escapar. Entre los cargos que afronta en Japón, que él atribuye a una conspiración para evitar la fusión de Renault y Nissan, se incluye el haberse enriquecido a través de pagos de concesionarios en Oriente Medio, inflar su salario y ocultar algunos de sus ingresos. Nissan lo despidió tras una investigación interna que, entre otras irregularidades, habría hallado una transferencia de cinco millones de dólares de dinero de la compañía a una cuenta personal. Desde antes de su arresto el magnate mantiene un fuerte apoyo popular en el país, donde es considerado un héroe, y donde se han llegado a manifestar bajo el lema «Todos somos Carlos Ghosn».