Qué requisitos son necesarios para la ayuda de hasta 5.500 euros del Plan Pive 2020 para cambiar de coche El Gobierno dará un incentivo de hasta 4.500 euros, que será completado por un descuento obligatorio de los fabricantes, siempre que se cumplan determinadas condiciones

Quién busque coche nuevo, tendrá un importante incentivo para ir al concesionario desde este martes. Según anunció el Gobierno ayer, podrá acceder a una bonificación de hasta 5.500 euros, sumando una ayuda del propio Ejecutivo (que puede alcanzar los 4.500 euros) y un descuento obligatorio de los fabricantes. Las ayudas forman parte de un paquete de apoyo al sector del automóvil, dotadon con 3.750 millones de euros, de los cuales 1.535 millones se movilizarán este año y otros 2.210 millones desde 2021.

Las ayudas serán para la adquisición de vehículos nuevos, tanto eléctricos e híbridos enchufables (PHEV) como híbridos convencionales, o gasolina y diésel. A cambio, habrá que entregar para achatarrar un vehículo antiguo: un turismo de más de diez años o un comercial de, al menos, siete.

Modelos eficientes

El nuevo modelo a adquirir deberá estar «entre los más eficientes de la oferta», al tener la calificación energética A o B del IDAE, y emisiones inferiores a 120 gCO2/km, o emplear energías alternativas. En el caso de los comerciales ligeros, la limitación se eleva hasta los 155 gCO2/km. El vehículo a entregar deberá tener la ITV vigente a la entrada en vigor del programa de ayuda o del estado de alarma para garantizar que se encontraba en circulación, y cuya titularidad haya sido del beneficiario o de un familiar de primer grado.

La ayuda variará en función de las emisiones del vehículo, priorizando a los más eficientes. Para los particulares, será de hasta 4.000 euros si se adquiere un vehículo con etiqueta Cero de la DGT -eléctricos, PHEV o hidrógeno-, 1.000 si es un ECO (híbrido o de gas) con calificación energética A del IDAE (600 si es B); u 800 para un vehículo con etiqueta C (diésel o gasolina) y calificación A (y 400 con etiqueta C y calificación B). Para las pymes, las ayudas serán de hasta 3.200, 800 o 650, respectivamente. El sector aplicará un descuento de la misma cuantía que la ayuda estatal, excepto en caso de los vehículos de etiqueta Cero, en que el descuento será de 1.000 euros. Habrá además una ayuda adicional de 500 euros por achatarramiento de vehículos de más de 20 años, o si el comprador tiene movilidad reducida, o los ingresos del hogar no superan los 1.500€ al mes.

El límite de precio máximo se fija en 35.000 euros, o 45.000 en el caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta Cero. Se permitirá además la adquisición de vehículos usados matriculados a partir del 1 de enero de 2020, para facilitar que los concesionarios den salida a los vehículos en stock. Habrá además una segunda edición del Plan MOVES, cuya cuantía se incrementa de 65 millones previstos hasta 100, aunque estos incentivos para vehículos Cero (el MOVES apoya también la instalación de puntos de carga) no serán complementarios a los anunciados ayer.

Hace varias semanas, el Ejecutivo anunció que este segundo plan, al margen del plan de achatarramiento anunciado ayer y no complementario con este, dará ayudas sin necesidad de achatarrar un coche a cambio, aunque si se hace, alcanzarán los 5.500 euros. De no hacerlo, se limitarán a 4.000 euros. No obstante, estas cuantías aún podrían sufrir modificaciones cuando se le dé el visto bueno en el Consejo de Ministros

