Sencillos consejos para prevenir y dificultar el robo de nuestro coche También existe la posibilidad de instalar algún tipo de sistema antirrobo, que existen múltiples opciones, que sin duda dificultará aún más la tarea de los ladrones

S. M. Madrid Actualizado: 26/01/2021 01:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tecnología actual permite que algunos coches dispongan de soluciones antirrobo. De hecho, ante los cacos, existe la posibilidad de instalar algún tipo de sistema antirrobo, que sin duda dificultará aún más la tarea de los ladrones. Existen múltiples opciones, algunas de ellas son: una barra antirrobo en el volante o los pedales, una alarma o un inmovilizador, dispositivos de localización por GPS, instalar un cortacorriente o un desconector de batería, entre otros.

No obstante, es importante también tener en cuenta varios sencillos consejos para poder prevenir y dificultar el robo de nuestro vehículo, según doppo by Zurich:

1. Asegurar el correcto cierre del coche: se trata de una obviedad, pero comprobar que las puertas han quedado correctamente cerradas, nunca está de más. Muchos ladrones usan inhibidores de radiofrecuencia, por lo que, si tu coche va con mando a distancia, esta comprobación puede ser muy útil. Si estacionas en un parking público o en un gran evento, se recomienda cerrar el coche con llave en vez de mando para evitar que los ladrones copien la frecuencia del mando a distancia y puedan abrir el vehículo sin forzarlo.

2. No dejar objetos a la vista: aparques en la calle o en algún parking, es muy recomendable no dejar objetos a la visa, ya sea bolsos, mochilas, fundas de gafas, el soporte del navegador o móvil, entre otros. Para más seguridad, guarda estos objetos en el maletero antes de llegar al aparcamiento, y así evitar que puedan estar vigilándote. Sobretodo ten cuidando en no dejar llaves de casa o el mando del garaje junto a documentación privada donde aparezca la dirección, ya que no solo podrán husmear en tu coche sino también en tu domicilio.

3. Evitar estacionar el vehículo en sitios poco transitados: las zonas aisladas y poco urbanizadas son el escenario perfecto para que los ladrones puedan operar con tranquilidad. Por lo tanto, intenta aparcar el coche en una calle iluminada y transitada. Si vamos en algún concierto o evento de gran afluencia, es recomendable estacionar el coche lo más cerca posible de las garitas de vigilancia o de cámaras de seguridad.

4. Estacionar en línea resulta ser más seguro: cualquier tipo de maniobra extraña con el vehículo situado en línea será mucho más visible por parte de las patrullas policiales, ya que se dispone de un mayor ángulo de visión y existe más dificultad para esconderse entre los coches.

5. Utilizar plaza de garaje en caso de disponer de ella: de este modo el coche esta menos expuesto a miradas indeseadas y además el garaje representa una barrera física al robo. En caso de no disponer de garaje, es muy recomendable cambiar el vehículo de sitio con frecuencia, evitando que parezca abandonado.

6. Mantener cierta privacidad en redes sociales: las redes sociales nos hacen contar mucho más sobre nuestro día a día. Algunos consejos son: publicar ubicaciones en diferido y evitar colgar con antelación los detalles de tus desplazamientos.

7. Bloquear puertas y ventanas al circular: una forma de evitar la posibilidad de los hurtos, con el vehículo en marcha es cerrar puertas y ventanas mientras circulamos por la ciudad. De este modo nos protegimos de que alguien pueda meter la mano por la ventana o abrir el maletero durante las paradas en semáforos, stops o caravanas.