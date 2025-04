Lo que jamás deberías hacer para quitar la nieve o el hielo del coche

En pleno temporal de nieve y hielo, muchos conductores se pueden encontrar con un problema antes si quiera de arrancar el vehículo. Si la luna, el techo y el capó del vehículo han quedado cubiertos, es imprescindible su retirada antes de iniciar la marcha . Y, a la hora de hacerlo, hay un error muy común que puede tener consecuencias.

Jamás se debe utilizar agua caliente , puesto que el cristal se puede partir debido al contraste térmico, y tampoco es conveniente accionar los limpiaparabrisas. Tampoco es idóneo arrojar agua del grifo o de una manguera, puesto que también puede partir el cristal pero, en cualquier caso, es muy probable que empeore la visibilidad. La mejor solución es utilizar la tradicional rasqueta, una herramienta práctica y económica. Ya se venden incluso variantes calefactadas, aún más eficaces, que se conectan al mechero del coche. Ello en combinación con la climatización del propio vehículo, dirigida hacia las lunas.

«Para desempañar los cristales, aparte de las lunetas, hay que hacer uso del aire acondicionado , en su posición de circuito, para que reseque el ambiente y disipe la humedad», explica Ernesto Nava, director de la Escuela RACE de conducción . Se puede accionar mediante el botón A/C de la climatización. La luneta térmica es otro viejo aliado, además de la tradicional rasqueta, de la que hay que hacer un uso intensivo «y no solo un raspón para poder mirar. Si no el peligro de no ver a un peatón es enorme».

Utilizar las luces de cruce durante el día es esencial, pero también lo es no abusar del antiniebla, sobre todo en ciudad, y accionarlo solo si nosotros mismos no podemos ver al coche que nos precede. De lo contrario solo sirve para deslumbrar a terceros.