Bigster: el salto más inteligente de Dacia

Con Bigster, Dacia entra de lleno en el segmento C-SUV con su modelo más grande, potente y equipado hasta la fecha

Un coche familiar con motores híbridos, tracción 4x4 y una nueva percepción de valor, diseño y calidad.

Diseño robusto, moderno y con carácter
Carlos Jiménez

En un momento en el que los SUV copan las carreteras y las familias buscan espacio sin disparar el presupuesto, Dacia ha sabido leer muy bien el terreno. La marca, que lleva años demostrando que la compra inteligente no está reñida con el estilo, ha ... dado un salto medido, pero firme, hacia un segmento más alto.

