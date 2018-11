Llega el sorteo del Cuponazo de la ONCE dedicado al Black Friday

ABC

Actualizado: 23/11/2018 09:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este viernes 23 de noviembre ha dado comienzo oficialmente el conocido como Black Friday 2018. Pese a que desde el inicio de la semana las ofertas inundaban las redes y los escaparates de miles de comercios, hoy es el «Día D» del consumismo, debido a las numerosas rebajas en todo tipo de productos: tecnología, moda, complementos, menaje del hogar y un largo etcétera. Estos artículos gozan de descuentos de hasta el 80 % que permite al ciudadano ahorrarse un buen pellizco.

Pero la cosa no va solo de ahorro, sino de llenarse los bolsillos. Y es que la ONCE ha lanzado un cuponazo especial con motivo del Black Friday. Para los que adquieran una participación se ha reservado 1.000 tarjetas regalo de 25 euros de El Corte Inglés. En el sorteo, que se celebra este viernes, se reparte un premo a las cinco cifras más la serie de 9 millones de euros, además de seis segundos premos de 100.000 euros cada uno. Siendo más ambicioso se puede adquirir el Cuponazo XXL que, por dos euros más, el premio asciende a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente, como se indica en la web de la ONCE.

No obstante, no solo de galardones «gordos» va el sorteo. También se puede optar a ganar alguno de los 134 premios de 25.000 euros —acertando las cinco cifras sin la serie–, y se convertirían en 40.000 si se hubiese comprado la variable XXL. Finalmente, para los que no hayan sido galardonados con los grandes premios, existen algunos de «consolación». Exactamente, hay 800.000 premios menores «a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría».