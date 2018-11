Así funciona el sorteo 11/11 de la ONCE El sorteo correspondiente al 2018 se celebra el domingo 11 de septiembre a las 21.25 h

ABC

@abc_es Actualizado: 11/11/2018 02:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como cada año, la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) celebrará el 11 de noviembre (11/11) un sorteo especial que multiplicará el importe de los premios bajo el nombre del 11/11 de la ONCE. Este sorteo se ha posicionado en los últimos años como uno de los más codiciados gracias a los suculentos premios que lo componen.

¿Cuáles son los premios del 11/11 de la ONCE?

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

11 premios de 111.000 € a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.309 premios de 2.500 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones.

1.080 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

La mecánica del sorteo es muy similar a la que vemos. Cada cupón contiene cinco cifras que van desde el número 00000 hasta el 99999 así como un número de serie. Cuantas más cifras (empezando por atrás) tengas en tu cupón 11/11 de la ONCE del número ganador, mayor será el premio que recibas. Una vez celebrado el sorteo, consulta los resultados del sorteo 11/11 de la ONCE y comprueba si has sido uno de los afortunados del sorteo 11/11 de la ONCE del año 2018.