Comprobar Sorteo ONCE de San Valentín

La ONCE se suma un año más a la celebración de San Valentín con su Sorteo Extraordinario del 14 de febrero. Si eres uno de los participantes y has adquirido algún cupón, a través de nuestro buscador de Loterías podrás comprobar hoy el Sorteo ONCE de San Valentín, que se ha celebrado a partir de las 21.30 horas.

En esta ocasión, el número premiado en el sorteo extraordinario de San Valentín de la ONCE hoy viernes 14 de febrero ha sido el 84532, de la serie 110.

Además, en el Cuponazo de San Valentín de la ONCE han resultado premiados con 100.000 euros los siguientes números:

Número: 01013. Serie: 126

Número: 04876. Serie: 025

Número: 14391. Serie: 046

Número: 33656. Serie: 079

Número: 69536. Serie: 086

Número: 79802. Serie: 048

La mecánica del sorteo ha sido la misma que la de otros «cuponazo» de viernes. También como otros viernes, los jugadores podían hacer XXL su cupón y optar a premios de mayor cuantía. Si optó por esa modalidad, a razón por cinco euros, el premio principal sube a 15 millones. «Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría», apuntan desde la ONCE.

Regalos extra por San Valentín

Para este sorteo, Juegosonce entrega además 246 cajas regalo. Para participar había que, además de aquirir el cupón, introducir los datos del mismo en la página web www.cuponespecial.es. Los regalos consisten en 246 cajas regalo para disfrutar entre numerosas experiencias románticas.

«Además, entre todas las personas participantes de la promoción, se realizará un sorteo ante notario de 50 escapadas a un spa para dos personas», señalan. «El sorteo se realizará ante notario el día 18 de febrero de 2020 (o, en su caso, en la fecha más cercana posible) y se designarán cincuenta (50) ganadores, uno por cada regalo, y dos (2) suplentes por regalo. Ese mismo día (o, en su caso, en la fecha más cercana posible), la ONCE se pondrá en contacto con el ganador vía email».