Todos los resultados de las loterías que se han celebrado hoy viernes, 8 de agosto de 2025: Bonoloto, Triplex y Cuponazo de la Once

El viernes, 8 de agosto de 2025 han tenido lugar los siguientes juegos y apuestas en nuestro país: Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Para cerciorarse de los premios, ABC pone a disposición de los usuarios el mejor resumen de las últimas loterías que se jugaron hoy mismo.

Bonoloto del lunes viernes, 8 de agosto de 2025

Los números 09,24,29,35,38,41 han sido el resultado del sorteo de la Bonoloto del viernes, 8 de agosto de 2025. El número complementario es el 39 y el reintegro el 7.

TripleX de la Once del lunes viernes, 8 de agosto de 2025

El TripleX de la Once del lunes viernes, 8 de agosto de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 8,3,2 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 5,4,1 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último consiguen 0,50 euros.

Eurojackpot de la Once

Los números 07,16,23,41,42 y los soles 01 y 04 han sido la combinación ganadora del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes, 8 de agosto de 2025.

Cupón Diario Once

El número del cupón diario de la ONCE de hoy viernes, 8 de agosto de 2025 premiado con 35.000 euros ha sido el 20273. Además la serie premiada de ese número ha sido la 019, que se llevará la Paga de 36.000 euros al año durante los próximos 25 años.

Euromillones

La lotería de Euromillones consiste en la extracción al azar de 5 números, que pueden estar entre el 1 y el 50, y 2 estrellas de la suerte, que pueden estar entre el 1 y el 12. Las bolas están en dos bombos diferentes, uno para los números y otro para las estrellas de la suerte. El resultado del sorteo de Euromillones de hoy viernes, 8 de agosto de 2025 ha sido la combinación formada por los números 02,12,19,34,44 y las estrellas 06 y 10.

