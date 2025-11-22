Resultados de La Bonoloto Triplex y Cuponazo de la Once del lunes viernes, 21 de noviembre de 2025

Ya se conocen los resultados de los últimos sorteos de lotería del día lunes viernes, 21 de noviembre de 2025. Para comprobar los números ganadores de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a ... este resumen de ABC podrás revisar los cupones y juegos de azar de este último viernes.

Eurojackpot de la Once

El resultado del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes, 21 de noviembre de 2025 ha sido el formado por los números 15,24,30,45,50 y los soles 05 y 06.

Cupón Diario Once

La combinación ganadora del cupón diario de la ONCE de hoy viernes, 21 de noviembre de 2025 ha sido la formada por el número 67937 y la serie 037. Los acertantes del número se llevarán 35.000 euros, y los que también hayan acertado la serie se llevarán además la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

Euromillones

En el sorteo de Euromillones, 5 números y 2 estrellas de la suerte son elegidos al azar de dos bombos que encierran bolas numeradas. el bombo que agrupa los 50 números se llama Stresa, y la otra, que contiene las 12 estrellas, tiene como nombre Paquerette. Los números premiados de Euromillones de hoy viernes viernes, 21 de noviembre de 2025 ha sido la perteneciente a los números [combinacion-ganadora-euromillones] y las estrellas [estrellas-euromillones]

Bonoloto del lunes viernes, 21 de noviembre de 2025

Los números [combinacion-ganadora-bonoloto] han sido el resultado del sorteo de la Bonoloto del viernes, 21 de noviembre de 2025. El número complementario es el [complementario-bonoloto] y el reintegro el [reintegro-bonoloto].

TripleX de la Once del lunes viernes, 21 de noviembre de 2025

Las dos combinaciones premiadas del Triplex de la Once del lunes viernes, 21 de noviembre de 2025 tanto en la mañana como a última hora de la tarde son: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 5,7,9 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 5,7,0 Tal y como estipula la Once, el reparto de premios quedaría de la siguiente manera: el acertante del TripleX tal cual se muestra obtiene 150 euros. A continuación se reparten 10 euros a los acertantes de los tres números en cualquier orden. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen la cuantía de 2 euros. Y, por último, se llevan 0,50 euros los que han acertado el primer o último número del Triplex de la Once.

