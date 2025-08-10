La Primitiva, Lotería Nacional, Sueldazo ONCE, Bonoloto y Triplex del sábado sábado, 9 de agosto de 2025

Para conocer los resultados y premios de los últimos juegos y apuestas que tuvieron lugar el sábado, 9 de agosto de 2025 en nuestro país, ABC pone a su disposición el mejor resumen de estos para poder verificar los resultados y combinaciones ganadoras del último día en los premios Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto.

Loteria Nacional

El primer premio del sorteo del sábado, 9 de agosto de 2025 de la Lotería Nacional ha dado como vencedor al décimo 73922, agraciado con 60000 euros al boleto, y un premio de [premio-serie-número-premiado-1] euros a la serie. El número premiado con el segundo premio de la Lotería Nacional es el 89522, cuyo premio es de 12018 euros al décimo, o 120180 euros a la serie. Los reintegros han recaído en los números [reintegro 1], [reintegro 2] y [reintegro 3], que consiguen recuperar la cantidad jugada, [premio reintegro] euros.

TripleX de la Once del sábado, 9 de agosto de 2025

Las dos combinaciones premiadas del Triplex de la Once del lunes sábado, 9 de agosto de 2025 tanto en la mañana como a última hora de la tarde son: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 1,5,4 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 7,6,5 Tal y como estipula la Once, el reparto de premios quedaría de la siguiente manera: el acertante del TripleX tal cual se muestra percibe 150 euros. A continuación se reparten 10 euros a los que tienen los tres números en cualquier orden. Los que han conseguido los dos primeros o los dos últimos números obtienen una bonificación 2 euros. Y, por último, se llevan 0,50 euros los que han acertado el primer o último número del Triplex de la Once.

Bonoloto

Aquí tienes el resultado del sorteo de la Bonoloto del sábado, 9 de agosto de 2025. La fortuna ha recaído en las cifras: 20,22,31,32,43,47. El número complementario ha sido el 40 y el reintegro es para 5. Quien haya averiguado todos los números se hará con el máximo premio que este juego reparte.

Sueldazo de la Once

Hoy, el número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE correspondiente con el sábado, 9 de agosto de 2025 ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Este número ha sido agraciado con 300 mil euros más una bonificación extra de 5.000 euros mensuales durante dos décadas para el afortunado.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Más temas:

loterias