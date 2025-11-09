Euromillones, Cuponazo ONCE, Bonoloto, Triplex y Eurojackpot: comprueba los resultados de las loterías que se celebran el sábado sábado, 8 de noviembre de 2025

El sábado, 8 de noviembre de 2025 han tenido lugar los siguientes juegos y apuestas en nuestro país: Lotería Nacional, Sueldazo ONCE, Bonoloto y Triplex. Para verificar los premios, ABC pone a disposición de los usuarios el mejor resumen de las últimas loterías que se ... jugaron hoy.

TripleX de la Once del sábado, 8 de noviembre de 2025

El TripleX de la Once del lunes sábado, 8 de noviembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 5,3,1 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 8,0,7 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son premiados con 10 euros. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último obtienen 0,50 euros.

Loteria Nacional

El número ganador del primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado, 8 de noviembre de 2025 ha sido el 39880, que se lleva 150000 euros al décimo, y 1500000 euros a la serie. El segundo premio, que ha sido agraciado con 300000 euros a la serie o lo que es lo mismo 30000 al décimo, ha sido para el número 42574.

Bonoloto

Los números 03,16,34,37,39,40 han sido el resultado del sorteo de la Bonoloto del lunes sábado, 8 de noviembre de 2025. El número complementario es el 44 y el reintegro el 9.

Sueldazo de la Once

Hoy, el Sueldazo de la ONCE ha repartido 300 mil euros más un beneficio extra de 5 mil euros al número premiado del sábado, 8 de noviembre de 2025.

