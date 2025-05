Todos los resultados de las loterías que se celebran el sábado sábado, 3 de mayo de 2025: Euromillones, Cuponazo ONCE, Bonoloto, Triplex y Eurojackpot

Para conocer los resultados y premios de los últimos juegos y apuestas que tuvieron lugar el sábado, 3 de mayo de 2025 en nuestro país, ABC pone a su disposición el mejor resumen de estos para poder confirmar los resultados y combinaciones ganadoras del último día en los premios Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto.

Sueldazo de la Once

Hoy, el Sueldazo de la ONCE ha repartido 300 mil euros más un beneficio extra de 5.000 € al número premiado del sábado, 3 de mayo de 2025 coincide con el número [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Esta vez, el número afortunado ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], junto con la serie [serie-sueldazo]. ¡Enhorabuena al ganador del sorteo.

TripleX de la Once del sábado, 3 de mayo de 2025

El TripleX de la Once del lunes sábado, 3 de mayo de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 5,2,1 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 8,7,1 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han acertado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último consiguen 0,50 euros.

Loteria Nacional

El número [combinacion-ganadora-loteria-1] ha resultado ganador del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, 3 de mayo de 2025. El premio es de [premio-loteria-1] euros al décimo, y [premio-serie-loteria-1] euros a la serie. El segundo premio, que ha sido para el número [combinacion-ganadora-loteria-2], se lleva [premio-loteria-2] euros al décimo y [premio-serie-loteria-2] euros a la serie. Los números [reintegro 1], [reintegro 2] y [reintegro 3] han sido los reintegros, que consiguen recuperar la cantidad jugada, [premio reintegro] euros.

Bonoloto

Los números [combinacion-ganadora-bonoloto] han sido el resultado del sorteo de la Bonoloto del lunes sábado, 3 de mayo de 2025. El número complementario es el [complementario-bonoloto] y el reintegro el [reintegro-bonoloto].

