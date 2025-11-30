La Primitiva, Lotería Nacional, Sueldazo ONCE, Bonoloto y Triplex del sábado sábado, 29 de noviembre de 2025

Para conocer los resultados y premios de los últimos juegos y apuestas que tuvieron lugar el sábado, 29 de noviembre de 2025 en nuestro país, ABC pone a su disposición el mejor resumen de estos para poder verificar los resultados y combinaciones ganadoras del último ... día en los premios Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto.

Loteria Nacional

El primer premio del sorteo del sábado, 29 de noviembre de 2025 de la Lotería Nacional ha dado como ganador al décimo [combinacion-ganadora-loteria-1], premiado con [premio-loteria-1] euros al décimo, y un premio de [premio-serie-número-premiado-1] euros a la serie. El número que se lleva el segundo premio de la Lotería Nacional es el [combinacion-ganadora-loteria-2], cuyo premio es de [premio-loteria-2] euros al décimo, o [premio-serie-loteria-2] euros a la serie. Los reintegros han sido los números [reintegro 1], [reintegro 2] y [reintegro 3], que reciben de premio la cantidad jugada, [premio reintegro] euros.

TripleX de la Once del sábado, 29 de noviembre de 2025

El TripleX de la Once del lunes sábado, 29 de noviembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 7,5,1 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 8,2,4 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son premiados con 10 euros. Los que han acertado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último ganan 0,50 euros.

Sueldazo de la Once

El número [combinacion-ganadora-sueldazo] y la serie [serie-sueldazo] es el resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado, 29 de noviembre de 2025. El premio para acertantes que hayan participado en el Sueldazo de hoy es de 300.000 euros. Además, este sorteo de la ONCE premia a cada acertante con 5.000 € mensuales durante 20 años.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto del sábado, 29 de noviembre de 2025 es la combinación formada por los números [combinacion-ganadora-bonoloto], el número complementario para el [complementario-bonoloto] y el reintegro el [reintegro-bonoloto].

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.