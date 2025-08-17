Euromillones, Cuponazo ONCE, Bonoloto, Triplex y Eurojackpot: comprueba los resultados de las loterías que se celebran el sábado sábado, 16 de agosto de 2025

Ya se saben los resultados de los últimos sorteos de lotería del día sábado, 16 de agosto de 2025. Para comprobar los números agraciados de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este resumen de ABC podrás comprobar los cupones y juegos de azar de este último viernes.

TripleX de la Once del sábado, 16 de agosto de 2025

Las dos combinaciones premiadas del Triplex de la Once del lunes sábado, 16 de agosto de 2025 tanto en la mañana como a última hora de la tarde son: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 1,7,3 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 7,5,6 Tal y como estipula la Once, el reparto de premios quedaría de la siguiente manera: el acertante del TripleX tal cual se muestra obtiene 150 euros. A continuación se reparten 10 euros a los acertantes de los tres números en cualquier orden. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen una bonificación 2 euros. Y, por último, se llevan 0,50 euros los que han acertado el primer o último número del Triplex de la Once.

Bonoloto

Aquí tienes el resultado del sorteo de la Bonoloto del sábado, 16 de agosto de 2025. La suerte ha recaído en las cifras: 13,14,22,26,46,47. El número complementario ha sido el 24 y el reintegro corresponde al 3. Quien haya averiguado todos los números se hará con el mayor premio que este juego reparte.

Sueldazo de la Once

Hoy, el Sueldazo de la ONCE ha repartido 300.000 € más un abono extra de 5 mil euros al número premiado del sábado, 16 de agosto de 2025 coincide con el número [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Esta vez, el número afortunado ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], junto con la serie [serie-sueldazo]. ¡Enhorabuena al ganador del sorteo.

Loteria Nacional

El número 05958 se lleva el primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025. El premio es de 60000 euros al décimo, y 600000 euros a la serie. El segundo premio, que ha sido para el número 03127, se lleva 12012 euros al décimo y 120120 euros a la serie. Los números [reintegro 1], [reintegro 2] y [reintegro 3] han sido los reintegros, que ganan la cantidad jugada, [premio reintegro] euros.

