Triplex, Bonoloto y Cupón de la Once: comprueba los resultados de las loterías que se celebran el miércoles, 6 de agosto de 2025

El miércoles, 6 de agosto de 2025 han tenido lugar los siguientes juegos y apuestas en nuestro país: Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Para cerciorarse de los premios, ABC pone a disposición de los usuarios el mejor resumen de las últimas loterías que se jugaron hoy.

Cupón Diario Once

La combinación ganadora del cupón diario de la ONCE de hoy miércoles, 6 de agosto de 2025 ha sido la formada por el número 61370 y la serie 013. Los acertantes del número se llevarán 35.000 euros, y los que también hayan acertado la serie se llevarán además la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

Bonoloto del miércoles, 6 de agosto de 2025.

Los números 04,09,12,22,33,40 han sido el resultado del sorteo de la Bonoloto del miércoles, 6 de agosto de 2025. El número complementario es el 45 y el reintegro el 4.

TripleX de la Once del miércoles, 6 de agosto de 2025

Las dos combinaciones premiadas del Triplex de la Once del miércoles, 6 de agosto de 2025 tanto en la mañana como a última hora de la tarde son: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 5,8,3 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 8,2,0 Tal y como estipula la Once, el reparto de premios quedaría de la siguiente manera: el acertante del TripleX tal cual se muestra percibe 150 euros. A continuación se dan 10 euros a los que tienen los tres números en cualquier orden. Los que han acertado los dos primeros o los dos últimos números obtienen una bonificación 2 euros. Y, por último, se llevan 0,50 euros los que han acertado el primer o último número del Triplex de la Once.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

