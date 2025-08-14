Triplex, Bonoloto y Cupón de la Once: comprueba los resultados de las loterías que se celebran el miércoles, 13 de agosto de 2025

Para conocer los resultados y premios de los últimos juegos y apuestas que tuvieron lugar el miércoles, 13 de agosto de 2025 en nuestro país, ABC pone a su disposición el mejor resumen de estos para poder cerciorarse de los resultados y ganadores del último día en los premios Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto.

TripleX de la Once del miércoles, 13 de agosto de 2025

El TripleX de la Once del miércoles, 13 de agosto de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del miercoles: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 5,5,6 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 3,7,6 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son premiados con 10 euros. Los que han conseguido los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último obtienen 0,50 euros.

Bonoloto del miércoles, 13 de agosto de 2025.

Aquí tienes la combinación del sorteo de la Bonoloto del miércoles, 13 de agosto de 2025. La suerte ha recaído en las cifras: 19,26,33,34,36,49. El complementario ha sido el 21 y el reintegro corresponde al 3. Quien haya acertado la combinación anteriormente mencionada se hará con el máximo premio que este juego reparte.

Cupón Diario Once

El premio del cupón diario de la ONCE de hoy miércoles, 13 de agosto de 2025 ha sido para el número 07777, que se lleva 35.000 euros. El número de serie que se llevará la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años es para la serie 014.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

