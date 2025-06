Todos los resultados de las loterías que se han celebrado hoy lunes lunes, 2 de junio de 2025: Bonoloto, Triplex y Cuponazo de la Once

El lunes lunes, 2 de junio de 2025 han tenido lugar los siguientes juegos y apuestas en nuestro país: Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Para verificar los premios, ABC pone a disposición de los usuarios el mejor resumen de las últimas loterías que se jugaron hoy mismo.

Cupón Diario Once

La combinación ganadora del cupón diario de la ONCE de hoy lunes, 2 de junio de 2025 ha sido la formada por el número 89859 y la serie 018. Los acertantes del número se llevarán 35.000 euros, y los que también hayan acertado la serie se llevarán además la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

Bonoloto del lunes, 2 de junio de 2025

Para hacerse con el máximo premio del sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 2 de junio de 2025, el acertante o acertantes deben haber adivinado los siguientes números [combinacion-ganadora-bonoloto], además de la cifra complementaria, correspondiente al [x] y también el reintegro, siendo este el [x].

TripleX de la Once del lunes, 2 de junio de 2025

Las dos combinaciones premiadas del Triplex de la Once del lunes lunes, 2 de junio de 2025 tanto en la mañana como a última hora de la tarde son: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 4,0,0 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 3,9,8 Tal y como estipula la Once, el reparto de premios quedaría de la siguiente manera: el acertante del TripleX tal cual se muestra percibe 150 euros. A continuación se dan 10 euros a los acertantes de los tres números en cualquier orden. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen la cuantía de 2 euros. Y, por último, se llevan 0,50 euros los que han acertado el primer o último número del Triplex de la Once.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

