Triplex de la Once, Lotería Nacional, ONCE, Primitiva y Bonoloto: comprueba los resultados de las loterías que se celebran el jueves, 27 de noviembre de 2025

El jueves, 27 de noviembre de 2025 han tenido lugar los siguientes juegos y apuestas en nuestro país: Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Para verificar los premios, ABC pone a disposición de los usuarios el mejor ... resumen de las últimas loterías que se jugaron hoy.

Loteria Nacional del jueves

La Lotería Nacional de hoy jueves, 27 de noviembre de 2025 ha dejado como ganador del primer premio del sorteo al número [combinacion-ganadora-loteria-1], agraciado con [premio-loteria-1] euros al décimo, y un premio de [premio-serie-loteria-1] euros a la serie.

Bonoloto del jueves, 27 de noviembre de 2025.

Comprueba la combinación del sorteo de la Bonoloto del jueves, 27 de noviembre de 2025. La suerte ha recaído en los números: [combinacion-ganadora-bonoloto]. El número complementario ha sido el [complementario-bonoloto] y el reintegro corresponde al [reintegro-bonoloto]. Quien haya averiguado todos los números se hará con el mayor premio que este juego reparte.

TripleX de la Once del jueves, 27 de noviembre de 2025

El TripleX de la Once del jueves, 27 de noviembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del miercoles: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 2,2,9 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 7,7,5 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son premiados con 10 euros. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último consiguen 0,50 euros.

Primitiva

La combinación ganadora en la Primitiva de hoy jueves, 27 de noviembre de 2025 han sido el [combinacion-ganadora-primitiva], el número complementario es el [complementario-primitiva] y el reintegro el [reintegro-primitiva]

Cupón Diario Once

El número del cupón diario de la ONCE de hoy jueves, 27 de noviembre de 2025 premiado con 35.000 euros ha sido el 10541. Además la serie premiada de ese número ha sido la 008, que se llevará la Paga de 36.000 euros al año durante los próximos 25 años.

