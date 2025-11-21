Todos los resultados de las loterías que se celebran el jueves, 20 de noviembre de 2025: Lotería Nacional, ONCE, Primitiva, Bonoloto y Triplex

Para conocer los resultados y premios de los últimos juegos y apuestas que tuvieron lugar el jueves, 20 de noviembre de 2025 en nuestro país, ABC pone a su disposición el mejor resumen de estos para poder cerciorarse de los resultados y ganadores del último ... día en los premios Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto.

Loteria Nacional del jueves

La Lotería Nacional de hoy jueves, 20 de noviembre de 2025 ha dejado como ganador del primer premio del sorteo al número [combinacion-ganadora-loteria-1], que se llevará [premio-loteria-1] euros al décimo, y un premio de [premio-serie-loteria-1] euros a la serie.

Primitiva

El sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 20 de noviembre de 2025 ha dejado como resultado los siguientes números: [combinacion-ganadora-primitiva], el número complementario es el [complementario-primitiva] y el reintegro el [reintegro-primitiva].

TripleX de la Once del jueves, 20 de noviembre de 2025

Las dos combinaciones premiadas del Triplex de la Once del jueves, 20 de noviembre de 2025 tanto en la mañana como a última hora de la tarde son: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 0,1,6 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 4,1,8 Tal y como estipula la Once, el reparto de premios quedaría de la siguiente manera: el acertante del TripleX tal cual se muestra obtiene 150 euros. A continuación se reparten 10 euros a los que hayan conseguido los tres números en cualquier orden. Los que han acertado los dos primeros o los dos últimos números obtienen la cuantía de 2 euros. Y, por último, se llevan 0,50 euros los que han acertado el primer o último número del Triplex de la Once.

Bonoloto del jueves, 20 de noviembre de 2025.

Comprueba la combinación del sorteo de la Bonoloto del jueves, 20 de noviembre de 2025. La suerte ha recaído en los números: [combinacion-ganadora-bonoloto]. El número complementario ha sido el [complementario-bonoloto] y el reintegro corresponde al [reintegro-bonoloto]. Quien haya averiguado todos los números se hará con el máximo premio que este juego reparte.

Cupón Diario Once

El número del cupón diario de la ONCE de hoy jueves, 20 de noviembre de 2025 premiado con 35.000 euros ha sido el 56280. Además la serie premiada de ese número ha sido la 035, que se llevará la Paga de 36.000 euros al año durante los próximos 25 años.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.