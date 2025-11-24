Todos los resultados de las loterías que se celebran el sábado domingo, 23 de noviembre de 2025: Sueldazo de la ONCE y Triplex

Ya se tienen los resultados de los últimos sorteos de lotería del día domingo, 23 de noviembre de 2025. Para comprobar los números agraciados de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este ... resumen de ABC podrás cerciorarse de los cupones y juegos de azar de este último viernes.

TripleX de la Once del domingo, 23 de noviembre de 2025

El TripleX de la Once del domingo, 23 de noviembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del domingo: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 5,5,9 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 7,0,5 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han acertado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último ganan 0,50 euros.

Sueldazo de la Once

El número [combinacion-ganadora-sueldazo] y la serie [serie-sueldazo] es el resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo, 23 de noviembre de 2025. El premio para acertantes que hayan jugado en el Sueldazo de hoy es de 300.000 euros. Además, este sorteo de la ONCE premia a cada acertante con 5 mil euros mensuales durante dos décadas.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.