Todos los resultados de las loterías que se celebran el sábado domingo, 17 de agosto de 2025: Sueldazo de la ONCE y Triplex

Ya se tienen los resultados de los últimos sorteos de lotería del día domingo, 17 de agosto de 2025. Para comprobar los números premiados de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este resumen de ABC podrás revisar los cupones y juegos de azar de este último viernes.

TripleX de la Once del domingo, 17 de agosto de 2025

El TripleX de la Once del lunes domingo, 17 de agosto de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del domingo: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 6,6,2 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 2,3,6 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han acertado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último obtienen 0,50 euros.

Sueldazo de la Once

El Sueldazo de la ONCE del domingo, 17 de agosto de 2025 coincide con el número [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo] y que ha distribuido 300.000 euros más un beneficio extra de 5.000 euros cada mes durante veinte años para la persona agraciada con la combinación ganadora anteriormente mencionada.

