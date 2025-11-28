Lista oficial de premios de El Cuponazo del Black Friday de la ONCE hoy

Este 28 de noviembre se celebra el Black Friday, fecha señalada en el calendario para muchos ya que es el día por excelencia para aprovechar ofertas, rebajas y promociones en todo tipo de compras.

Pero no solo destaca por las compras tradicionales, ya que ... este día también se aprovecha desde la ONCE para traer de nuevo ilusión a los amantes de este juego de azar mediante un sorteo algo diferente a los habituales.

Se trata de El Cuponazo Black Friday, un «Cupón Especial», según indica la ONCE, que trae «un montón de regalos adicionaes a sus premios, con un premio mayor de 6 millones de euros y más de 5 millones en otras combinaciones premiadas».

Es por ello que muchos participan en este sorteo, esperando ser uno de los afortunados que tenga su boleto premiado con cientos de miles de euros o incluso con millones. Además, en este caso, hay también en juego tarjetas regalo con diferentes cuantías para gastar en varias marcas populares.

¡El #Cuponazo de la ONCE dedicado al #BlackFriday, trae sus premios habituales y, además, podrás disfrutar de regalos de ocio, tecnología y deporte!



En el sorteo del 28 de noviembre, a través de https://t.co/jkdBgub6i6 @JuegosONCE #PremiosONCE — ONCE (@ONCE_oficial) November 24, 2025

Desde la ONCE indican que este Cuponazo de viernes, 28 de noviembre, tiene la particularidad de ser un cupón especial porque, «con la compra de cada cupón físico, en papel, tienes la oportunidad de ganar una de las 249 tarjetas regalo de tecnología, ocio o deporte que se sortean en www.cuponespecial.es».

Además, añaden que El Cuponazo Black Friday «repartirá más de 11 millones de euros y 249 tarjetas regalo. Solo se deben introducir los datos solicitados a través de la web donde cada cupón registrado supondrá una participación».

Premios de El Cuponazo de Black Friday de la ONCE hoy

Pero, como para casi todo aquel que participa en este juego, lo más interesante son las cuantías que se pueden llegar a ganar con este sorteo especial. Para que tengas toda la información sobre El Cuponazo de Black Friday de la ONCE, te dejamos la lista de premios oficial.

Lista oficial de premios de El Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2025 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

134 premios de 40.000 € a las cinco cifras del número premiado.

Con el nuevo modelo de 'por los lados puedes ser ganador' de los Cupones y Cuponazos de la ONCE, este Cuponazo de Black Friday reparte también premios de entre 500 € y el reintegro de 3 €.

Tarjetas regalo que se sortean con El Cuponazo Black Friday de la ONCE 60 tarjetas de 60 € en Decathlon

60 tarjetas de 60 € en Media Markt

129 tarjetas de 60 € en otras marcas de ocio y tecnología, como Netflix y Spotify

Horario del Cuponazo de Black Friday y hasta cuándo se pueden comprar cupones

El Cuponazo de Black Friday de 2025 se sortea hoy, viernes 28 de noviembre, sobre las 21.30 de la noche, (horario peninsular español). Respecto a la hora hasta la que puede comprar, será muy cercana a la del sorteo, concretamente hasta las 21.00 horas del mismo viernes, tanto en puntos de venta de todo el país como en JuegosONCE.es.

Desde ONCE recuerdan que tanto comprando un cupón físico convencional como uno sacado a través del TPV de la persona vendedora de la ONCE, se accede a los sorteos de CuponEspecial.es, incluidas las tarjetas regalo.